Дума заинтересовалась биткоинами и токенами

В нижнюю палату внесен законопроект о правах владельцев криптовалют

Депутаты разработали законопроект, вводящий понятия криптовалют и токенов в гражданский оборот. Документ призван решить вопрос о наследовании, продаже, дарении цифровых активов, а также обеспечить судебную защиту их владельцев

Вячеслав Володин (Фото: Анна Исакова / ТАСС)

В Госдуму внесен законопроект, регулирующий правоотношения владельцев токенов и криптовалюты в рамках Гражданского кодекса. Авторами проекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Законопроект предлагает закрепить в Гражданском кодексе базовые понятия, позволяющие регулировать вопросы наследования, дарения и купли-продажи новых цифровых активов, а также обеспечить правовые условия для совершения и исполнения сделок в цифровой среде. Одновременно появляется возможность судебной защиты граждан и организаций, являющихся владельцами данных активов.

Законопроект — очередная попытка ввести криптовалюты в правовое поле в России. Ранее в Госдуму был внесен законопроект «О цифровых финансовых активах» (ЦФА), регулирующий понятия токенов, криптовалют, майнинга и блокчейна. Однако авторы нового законопроекта считают его несовершенным и нуждающимся в доработке. В частности, по их мнению, законопроект не решает вопросы уступки прав по данным активам.

«Люди, которые сейчас владеют токенами и другими цифровыми объектами, не защищены, потому что российское законодательство такие объекты нигде не признает и, самое главное, человек не может себя считать обладателем таких прав, пока они не признаны. Так что, если законодатель хочет легализовать какую-то часть цифровых объектов, он должен начинать именно с Гражданского кодекса», — поясняет член совета при президенте РФ по кодификации гражданского законодательства Лидия Михеева, принимавшая участие в разработке законопроекта.

Поправки нужны в первую очередь майнерам и криптоинвесторам, говорят эксперты. Так, вовлеченных в процесс майнинга в России, по данным Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ), уже более 250 тыс. человек (специалисты разных уровней, без учета частных инвесторов в криптовалюты). За период с июля по декабрь 2017 года число майнеров в РФ выросло на 45%.

Понятие криптовалют и токенов

Авторы законопроекта предлагают ввести в Гражданский кодекс такие термины, как «цифровое право» и «цифровые деньги», которые, по сути, заменят собой понятия токенов и криптовалют. Чтобы облегчить совершение сделок с такими активами, предполагается усовершенствовать отдельные правила ГК о форме сделок.

Основные понятия поправок в ГК Цифровое право — права на объекты гражданских прав, за исключением нематериал​ьных благ, удостоверенные «совокупностью электронных данных (цифровым кодом или обозначением), существующей в информационной системе, отвечающей установленным законом признакам децентрализованной информационной системы». Цифровые деньги — совокупность электронных данных (цифровой код или обозначение), не удостоверяющих право на какой-либо объект гражданских прав, которая создана в системе на принципах блокчейна и используется в качестве платежного средства. Токены подпадают под понятие цифрового права, в то время как не подкрепленные активами криптовалюты — под понятие цифровых денег.

Понятие цифрового права, предложенное в законопроекте, призвано удостоверять право на уже существующие объекты оборота: вещи, услуги, исключительные права, поясняет партнер юридической фирмы Taxology Михаил Успенский. «Также авторы предлагают отграничить цифровые права (токены) от таких второстепенных и даже опасных, по их мнению, сущностей, как бонусы программ лояльности, авиамили, артефакты в онлайн-играх», — добавляет юрист.

В отношении криптовалют (цифровых денег) законопроект закрепляет правило, которое прописано и в законопроекте «О цифровых финансовых активах», — «законным средством платежа они не являются». «Однако проект дает призрачную надежду на то, что когда-нибудь платежные криптовалюты все-таки смогут использоваться для расчетов между физическими и юридическими лицами», — замечает Успенский. Это следует из оговорки о том, что криптовалюты должны получить признание в другом законе.

«Этот законопроект, по сути, проводит параллель между иностранными валютами и цифровыми деньгами», — разъясняет Лидия Михеева. «Ни доллар, ни евро, строго говоря, хождения на территории России не имеют. И вы имеете право их купить в банках. Для цифровых денег предлагается похожее регулирование. Они, согласно законопроекту, не равны рублю, не имеют такого хождения, как у рубля. Когда будет принят соответствующий закон, тогда мы сможем узнать, как легально эти цифровые деньги можно приобрести и продать, на каких площадках. И благодаря нашему законопроекту тот, кто купит их на таких площадках, будет защищен», — поясняет Михеева.

Необычное наследство

Законопроект относит цифровые объекты к понятию имущества, что, в свою очередь, позволяет говорить о наследовании таких объектов, об их купле-продаже и дарении. «Цифровое право может отчуждаться или переходить от одного лица к другому на тех же условиях (ст. 129 ГК РФ), что и объекты гражданских прав, права на которые они удостоверяют», — следует из документа.

Упрощение сделок для смарт-контрактов Чтобы облегчить осуществление сделок с цифровыми объектами, законопроект предполагает усовершенствовать некоторые положения ГК. Так, например, к простой письменной форме сделки предлагается приравнять выражение гражданином «своей воли с помощью электронных средств», то есть для полноценного подтверждения сделки будет достаточно нажатия клавиши ОК в смартфоне, говорится в пояснительной записке. «Это закладывает основу для заключения того, что в обиходе называют смарт-контрактом (новый вид договора, исполнение обязательств по которому осуществляется с использованием цифровых финансовых технологий), но также позволяет и упростить совершение целого ряда односторонних сделок», — полагают авторы документа. Для исполнения сделок по смарт-контрактам в ст. 309 ГК также предусматривается внести правило неоспоримости совершенной компьютерной программой сделки. «Никаких других норм для смарт-контрактов не требуется, в остальном для регулирования отношений сторон по таким сделкам действующий ГК вполне годен», — отмечается в записке.

Закрепление криптовалюты в качестве имущества позволит обращать на нее взыскание (в рамках исполнительного производства, при банкротстве) и передавать по наследству. «Правда, и кредиторам, и наследникам перед предъявлением своих прав на криптоактивы необходимо будет как-то добыть информацию об их принадлежности», — объясняет генеральный директор «3В Консалтинга» и специалист по наследственному планированию Виктор Вяткин. Кроме того, чтобы реализовать это право наследников и кредиторов, у исполнительных органов должна быть техническая возможность в принудительном порядке эти объекты передать новым владельцам.

Это важное уточнение вследствие последней судебной практики, говорят опрошенные РБК юристы. «В российской практике уже были случаи, когда суды отказывали в приобщении цифровых активов к делам о банкротстве, «потому что не смогли увидеть криптовалюту в 128 ст. ГК» («Объекты гражданских прав». — РБК) . В законопроекте же предлагается прямо прописать термин «цифровое право» в данной статье — это разумный ход», — считает Михаил Успенский.

В частности, в конце февраля Арбитражный суд Москвы решил не включать криптовалюты в конкурсную массу должника. Арбитраж объяснил, что криптовалюту нельзя взыскать с банкрота, так как из-за отсутствия законодательного регулирования криптовалют невозможно однозначно определить, к какой категории относятся цифровые валюты: «имущество», «активы», «информация» или «денежные суррогаты».

Защищаться в суде

Положения законопроекта обеспечивают судебную защиту прав, возникающих в отношениях граждан по поводу криптовалют и токенов, говорится в пояснительной записке к законопроекту. «Для участников криптобума наличие такого правового регулирования выгодно как минимум с двух точек зрения. Во-первых, снижается риск того, что какие-то действия в этом пока еще сером поле могут быть квалифицированы правоохранительными органами как преступление (например, мошенничество). Во-вторых, регулирование должно обеспечить судебную защиту всех участников процесса», — поясняет Виктор Вяткин.

«Также поправки смогут пресечь манипуляции с криптовалютой при банкротстве, когда должник специально переводит все активы в крипту, чтобы избежать взыскания», — указывает Михаил Успенский. Согласно документу внесение в ГК соответствующих поправок позволит «избежать использования токенов и криптовалют для вывода активов в нерегулируемую среду и увода из-под обращения взыскания, в том числе при банкротстве, в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма». О подобных рисках оборота криптовалют ранее неоднократно высказывался Центральный банк.

Череда законопроектов

Законопроект, вносящий поправки в ГК, подходит более радикально к вопросу регулирования криптовалют, чем предыдущие законопроекты, и в частности законопроект «О цифровых финансовых активах», считает исполнительный директор HEADS Consulting Никита Куликов. По его мнению, это может быть поспешным решением. Изменения в Гражданском кодексе — серьезный шаг, а криптоэкономика — еще не до конца сформировавшееся явление, и описывать его в кодексе может быть преждевременно. «Такой специфичный вопрос, как криптовалюты, следовало бы легализовать в виде отдельного законодательного акта, в который было бы не​сложно впоследствии вносить поправки, в отличие от тяжеловесного ГК», — объясняет Куликов.

Тем не менее новый законопроект устраняет ряд концептуальных противоречий, которыми грешит законопроект о цифровых активах, говорят эксперты. «По многим вопросам авторы значительно расходятся, например по криптовалютам и смарт-контрактам. Например, определение токена (цифрового права) более корректно, чем определение токена из законопроекта о цифровых финансовых активах. В нем токен выпускается только для привлечения финансирования, что блокирует развитие такого направления, как токенизация иных активов», — считает Михаил Успенский.

Еще одно отличие — в законопроекте о цифровом праве и цифровых деньгах предлагается разрешить куплю-продажу токенов без каких-то прямых ограничений. «В законопроекте же о финансовых активах обмен на фиатные деньги возможен только для токенов и только через лицензируемых операторов», — вспоминает Успенский. С другой стороны, законопроект, внесенный ранее, содержит хороший механизм предотвращения злоупотреблений в сфере ICO, говорят юристы.

«Учитывая все это, скорее всего, в процессе работы над законопроектами в Государственной думе они будут гармонизированы или даже объединены в один законопроект. Какой из них возьмут за основу — покажет время», — заключает Виктор Вяткин.