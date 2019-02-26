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«Дело Baring Vostok» ,  
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Суд отказался освободить партнера Калви по делу Baring Vostok

Мосгорсуд признал законным арест партнера инвестиционного фонда Baring Vostok Вагана Абгаряна, которого Следственный комитет России (СКР) считает причастным к хищению 2,5 млрд руб. в банке «Восточный». Такое решение приняла судья Людмила Смолкина, рассмотрев апелляцию защиты на его арест, передает корреспондент РБК.

Абгарян обвиняется в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК). Следственный комитет считает, что основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви вместе с партнерами убедил акционеров банка «Восточный» принять у «Первого коллекторского бюро» акции компании International Financial Technology Group (IFTG) в счет долга в 2,5 млрд руб. При этом стоимость ценных бумаг была завышена с 600 тыс. до 3 млрд руб., так что сделка нанесла ущерб банку.

Дело возбуждено по заявлению акционера «Восточного» Шерзода Юсупова. Он обращался лично к руководителю управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Ивану Ткачеву, который в свою очередь 11 февраля передал данные проведенной по этому заявлению проверки заместителю председателя Следственного комитета Игорю Краснову, следует из изученных в суде документов. Юсупов требовал провести проверку, «дать уголовно-правовую оценку» действиям своих оппонентов, установить весь круг причастных к преступлению лиц и «принять меры по восстановлению прав банка».

Абгарян вместе с другими фигурантами дела был арестован 15 февраля в Басманном суде. «Сегодня, когда основные представители фонда находятся в заключении, общественный резонанс очень высок, и я даже боюсь предположить, как это может сказаться на инвестиционном климате», — заявил сам Абгарян, выступая с заключительным словом. Он указал, что дело представляет собой коммерческий спор и должно разбираться в арбитражном суде. «Шерзод Юсупов — один из лучших банкиров России, у него огромный опыт. Ввести его в заблуждение очень непросто», — добавил Абгарян. Он подчеркнул, что его влияние на принятие решений в банке «Восточный» было ограничено.

Ранее защитники Абгаряна передали суду более 40 личных поручительств за него.

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Следователь, прокурор и представитель Шерзода Юсупова (потерпевшего по делу) Александт Тепляшин возражали против отмены ареста Абгаряна. Преступление Абгаряна является общеуголовным, а не экономическим, настаивал Тепляшин.

В рамках дела задержан также еще один партнер Baring Vostok Филипп Дельпаль, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин (все — члены совета директоров «Восточного» в начале 2017 года), гендиректор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров и советник председателя правления «Норвик-банка» Алексей Кордичев (в прошлом — глава «Восточного»). Кордичев — единственный из всех обвиняемых признает вину, он дал показания на других обвиняемых.

​Baring Vostok обратился к президенту России Владимиру Путину с открытым письмом, в котором попросил его взять дело под личный контроль.

Теги: Baring Vostok
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