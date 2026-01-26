 Перейти к основному контенту
Общество
0

При обрушении на Гайском ГОКе погиб шахтер-проходчик

Выработка обрушилась утром 26 января, предварительно, погиб один человек, других пострадавших нет

В результате обрушения горной выработки на предприятии в Оренбургской области погиб шахтер-проходчик, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

«При производстве горных работ проходчик подземного участка получил травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия, комбинат продолжает работу в штатном режиме. Других пострадавших нет. На предприятии сформирована комиссия, которая выясняет причины и обстоятельства произошедшего.

РБК направил запрос в Гайский горно-обогатительный комбинат.

Горная выработка обрушилась на одном из предприятий Оренбургской области
Общество

Гайский горно-обогатительный комбинат (ГОК) — граадообразующее предприятие города Гай и одно из крупнейших предприятий цветной металлургии в России, расположенное в Оренбургской области. Входит в УГМК.

Комбинат основан в 1959 году на базе Гайского месторождения медно-колчеданных руд.и специализируется на их добыче (подземный и открытый способы) и производстве медного и цинкового концентратов. Месторождение сосредотачивает более 40% запасов меди Оренбургской области.

Горная выработка на Гайском ГОКе обрушилась утром 26 января, около 06:25 по местному времени (04:25 мск).

В конце октября 2025 года на шахте «Ерунаковская-8» в Кемеровской области произошло обрушение горной породы. Никто не погиб, из шахты эвакуировали 151 человека. До этого, в июне, в Свердловской области двое рабочих пострадали при горном ударе на шахте компании РУСАЛ «Черемуховская-Глубокая», травмы получили двое горных проходчиков. Их подняли на поверхность и госпитализировали.

