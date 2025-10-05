На шахте в Кузбассе произошло обрушение
На шахте «Ерунаковская-8» в Кузбассе произошло обрушение горной породы, сообщили в управлении МЧС по Кемеровской области.
В ведомстве уточнили, что в результате инцидента погибших нет, из шахты эвакуировали 151 человека.
«Новокузнецкий МО, шахта «Ерунаковская-8», произошло обрушение горной породы на транспортном уклоне. Эвакуированы 151 человек, погибших нет. Привлекались 23 сотрудника и пять единиц техники», — говорится в сообщении.
В 2021 году на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погибли 46 горняков и пять сотрудников МЧС, отправившихся на помощь. Еще 285 человек из находившихся там сумели выбраться.
После этого Генпрокуратура провела проверку и выявила 449 нарушений закона на 31 шахте Кузбасса.
Читайте РБК в Telegram.
Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией
FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России
Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России
ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына
ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию
FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной
Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов