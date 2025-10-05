На шахте в Кузбассе произошло обрушение горной породы, 151 человек эвакуирован

На шахте «Ерунаковская-8» в Кузбассе произошло обрушение горной породы, сообщили в управлении МЧС по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что в результате инцидента погибших нет, из шахты эвакуировали 151 человека.

«Новокузнецкий МО, шахта «Ерунаковская-8», произошло обрушение горной породы на транспортном уклоне. Эвакуированы 151 человек, погибших нет. Привлекались 23 сотрудника и пять единиц техники», — говорится в сообщении.

В 2021 году на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погибли 46 горняков и пять сотрудников МЧС, отправившихся на помощь. Еще 285 человек из находившихся там сумели выбраться.

После этого Генпрокуратура провела проверку и выявила 449 нарушений закона на 31 шахте Кузбасса.