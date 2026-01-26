Горная выработка обрушилась на одном из предприятий Оренбургской области
На одном из промышленных предприятии в Гайском городском округе Оренбургской области произошло обрушение горных пород, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
По ее данным, обрушение произошло в 6:25. Причина и площадь обрушения пока устанавливают.
В Гайском городском округе находится ПАО «Гайский горно-обогатительный комбинат (Гайский ГОК). Это градообразующее предприятие города Гай, основанное в 1959 году. Предприятие, связанное с горной отраслью, входит в дивизион цветной металлургии Уральской горно-металлургической компании.
Материал дополняется
