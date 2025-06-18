Двое рабочих пострадали при горном ударе на шахте РУСАЛа
В Свердловской области двое рабочих пострадали при горном ударе на шахте компании РУСАЛ, сообщила в телеграм-канале пресс-служба региональной прокуратуры.
Инцидент произошел 18 июня 2025 года около 10:46 (8:46 мск) на шахте «Черемуховская-Глубокая» на глубине 1172 м.
По предварительным данным, травмы получили двое горных проходчиков, 1974 и 1975 годов рождения. Пострадавшие были подняты на поверхность и госпитализированы.
Горный удар — внезапное быстропротекающее разрушение больших масс горных пород под действием горного давления, возникающее в горном массиве при проведении или создании подземной горной выработки.
По данному факту ведомство организовало проверку соблюдения техники безопасности и охраны труда.
«Черемуховская–Глубокая» — одна из самых глубоких шахт в России (1550 м). Принадлежит ООО «Североуральский бокситовый рудник» (СУБР), который входит в состав компании РУСАЛ.
В декабре 2024 года в Свердловской области на шахте «Ново-Кальинская», принадлежащей РУСАЛ, произошло обрушение горной породы. Один из горняков сумел выбраться. Другой, мужчина 1999 года рождения, скончался.
Обрушение произошло из-за горного удара на глубине 1160 м.
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