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Общество ,  
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Двое рабочих пострадали при горном ударе на шахте РУСАЛа

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Фото: Прокуратура Свердловской области
Фото: Прокуратура Свердловской области

В Свердловской области двое рабочих пострадали при горном ударе на шахте компании РУСАЛ, сообщила в телеграм-канале пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел 18 июня 2025 года около 10:46 (8:46 мск) на шахте «Черемуховская-Глубокая» на глубине 1172 м.

По предварительным данным, травмы получили двое горных проходчиков, 1974 и 1975 годов рождения. Пострадавшие были подняты на поверхность и госпитализированы.

Горный удар — внезапное быстропротекающее разрушение больших масс горных пород под действием горного давления, возникающее в горном массиве при проведении или создании подземной горной выработки.

По данному факту ведомство организовало проверку соблюдения техники безопасности и охраны труда.

«Черемуховская–Глубокая» — одна из самых глубоких шахт в России (1550 м). Принадлежит ООО «Североуральский бокситовый рудник» (СУБР), который входит в состав компании РУСАЛ.

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Общество
Фото:Martin Divisek / EPA / ТАСС

В декабре 2024 года в Свердловской области на шахте «Ново-Кальинская», принадлежащей РУСАЛ, произошло обрушение горной породы. Один из горняков сумел выбраться. Другой, мужчина 1999 года рождения, скончался.

Обрушение произошло из-за горного удара на глубине 1160 м.

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Компании
Плугина Ирина
Свердловская область шахта обрушение шахты РУСАЛ
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПАО ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ РУСАЛ
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