 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В ЦРПТ назвали самые популярные лекарства у россиян в 2024 году

ЦРПТ: средства от насморка стали самыми популярными у россиян в 2024 году
Россияне потратили около 1,6 трлн руб. на лекарства в 2024 году, среди них самыми популярными оказались средства от насморка, обезболивающие и жаропонижающие, а также препараты для лечения венозных заболеваний, сообщили в ЦРПТ
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В 2024 году лидером по объемам рублевых продаж и количеству проданных упаковок стали средства от заложенности носа на основе ксилометазолина, сообщили РБК в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Как подсчитали аналитики системы маркировки «Честный знак», объем продаж таких препаратов в прошлом году составил 24,8 млрд руб. По сравнению с 2023 годом рост составил 2,3% в упаковках и 12,6% в рублях.

Второе и третье места по объемам рублевых продаж заняли обезболивающие и жаропонижающие таблетки на основе ибупрофена и препараты для лечения венозных заболеваний с гесперидином и диосмином. На их покупку россияне потратили почти 17,4 млрд руб. и 16,7 млрд руб. соответственно, что на 8,6% и 15,1% больше показателей 2023 года. Однако по количеству реализованных упаковок таблетки на основе ибупрофена обогнали лекарства для лечения и профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта с омепразолом. Спрос на препараты с гесперидином и диосмином в натуральном выражении вырос на 4,9% по сравнению с 2023-м годом.

Пациенты пожаловались прокуратуре на аналог лекарства от муковисцидоза
Общество
Фото:Павел Лисицын / РИА Новости
«Всего за 2024 год россияне потратили на лекарства около 1,6 трлн руб. Если судить по количеству проданных упаковок, то прирост составил 1,4%. Наиболее востребованной группой остаются анальгетики — на них пришлось 6,8% от всех продаж лекарств в 2024 году. Следом идут противовоспалительные и противоревматические препараты (6,6%), а также средства от насморка и заложенности носа (6,4%)», — заявил заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.

«Честный знак» — это национальная система цифровой маркировки товаров, призванная защищать потребителей от подделок. Лекарства были в числе первых товаров, на которую она распространилась в 2019 году, отмечают в ЦРПТ. Марка «Честного знака» служит подтверждением оригинальности препаратов и означает, что они были легально произведены или ввезены в Россию. Потребители также могут получить информацию о сроке годности, составе, производителе и инструкцию по применению лекарства. По данным ЦРПТ, за все время россияне проверили в приложении «Честный знак» более 14 млн препаратов.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что чуть менее половины россиян (40%) считают эффективнее народную медицину официальной в отдельных случаях, 32% совмещают обе стратегии лечения, а 6% доверяют только народным лекарственным средствам. Наиболее популярными методами народного лечения оказались фитотерапия — лечение травами (38%), лечение продуктами пчеловодства (30%) и лечение баней (23%), мануальная терапия (18%), точечный массаж (17%), иглоукалывание (15%) и гомеопатия (13%).

Читайте РБК в Telegram.

В Сочи произошло землетрясение

Как выглядит и что таит в себе Гренландия

Мужчина в Ярославле упал с 19 этажа и выжил. Видео

Marca узнала о переговорах Месси по новому контракту

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

Как тушат пожары в Калифорнии. Видео

Рейтинг лучших акций 2024 года

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Крупные города с самым подорожавшим жильем. Список

Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
Россия ЦРПТ лекарства продажи маркировка лекарств ибупрофен
Материалы по теме
Пациенты пожаловались прокуратуре на аналог лекарства от муковисцидоза
Общество
ФАС признала незаконным результат тендера на поставку лекарства от рака
Бизнес
Производители попросили изменить расчет закупочных цен на лекарства
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 105,05 (-0,04) Инвестиции, 10 янв, 17:58 Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 101,91 (-0,38) Инвестиции, 10 янв, 17:58
«Барселона» победила «Реал» в финале Суперкубка ИспанииСпорт, 00:11
Министр обороны Польши посоветовал не летать в МосквуПолитика, 00:05
В ЦРПТ назвали самые популярные лекарства у россиян в 2024 годуОбщество, 00:00
WP узнала, почему Белый дом не против присвоения Трампом заслуг БайденаПолитика, 12 янв, 23:51
В Пулково из-за непогоды задержали около 90 авиарейсовОбщество, 12 янв, 23:24
Илон Маск обвинил в пожарах власти КалифорнииОбщество, 12 янв, 22:29
Российский альпинист отдал «почти все призовые» ради шанса на ОлимпиадуСпорт, 12 янв, 22:20
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Экзитполы в Хорватии показали победу критикующего Украину президентаПолитика, 12 янв, 21:53
В Госдуме допустили сокращение рабочей недели до четырех днейОбщество, 12 янв, 21:42
Россия и Турция предупредили о рисках энергетической безопасностиПолитика, 12 янв, 21:35
Самолет «Аэрофлота» Москва — Ереван внепланово сел в МахачкалеОбщество, 12 янв, 21:19
«Манчестер Юнайтед» в меньшинстве выбил «Арсенал» из Кубка АнглииСпорт, 12 янв, 21:07
Вучич предложил провести встречу Путина и Трампа в СербииПолитика, 12 янв, 20:58
МЧС сообщило, что Байкал этой зимой не покроется льдомОбщество, 12 янв, 20:55