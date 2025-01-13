В ЦРПТ назвали самые популярные лекарства у россиян в 2024 году

Россияне потратили около 1,6 трлн руб. на лекарства в 2024 году, среди них самыми популярными оказались средства от насморка, обезболивающие и жаропонижающие, а также препараты для лечения венозных заболеваний, сообщили в ЦРПТ

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В 2024 году лидером по объемам рублевых продаж и количеству проданных упаковок стали средства от заложенности носа на основе ксилометазолина, сообщили РБК в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Как подсчитали аналитики системы маркировки «Честный знак», объем продаж таких препаратов в прошлом году составил 24,8 млрд руб. По сравнению с 2023 годом рост составил 2,3% в упаковках и 12,6% в рублях.

Второе и третье места по объемам рублевых продаж заняли обезболивающие и жаропонижающие таблетки на основе ибупрофена и препараты для лечения венозных заболеваний с гесперидином и диосмином. На их покупку россияне потратили почти 17,4 млрд руб. и 16,7 млрд руб. соответственно, что на 8,6% и 15,1% больше показателей 2023 года. Однако по количеству реализованных упаковок таблетки на основе ибупрофена обогнали лекарства для лечения и профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта с омепразолом. Спрос на препараты с гесперидином и диосмином в натуральном выражении вырос на 4,9% по сравнению с 2023-м годом.

«Честный знак» — это национальная система цифровой маркировки товаров, призванная защищать потребителей от подделок. Лекарства были в числе первых товаров, на которую она распространилась в 2019 году, отмечают в ЦРПТ. Марка «Честного знака» служит подтверждением оригинальности препаратов и означает, что они были легально произведены или ввезены в Россию. Потребители также могут получить информацию о сроке годности, составе, производителе и инструкцию по применению лекарства. По данным ЦРПТ, за все время россияне проверили в приложении «Честный знак» более 14 млн препаратов.

«Всего за 2024 год россияне потратили на лекарства около 1,6 трлн руб. Если судить по количеству проданных упаковок, то прирост составил 1,4%. Наиболее востребованной группой остаются анальгетики — на них пришлось 6,8% от всех продаж лекарств в 2024 году. Следом идут противовоспалительные и противоревматические препараты (6,6%), а также средства от насморка и заложенности носа (6,4%)», — заявил заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что чуть менее половины россиян (40%) считают эффективнее народную медицину официальной в отдельных случаях, 32% совмещают обе стратегии лечения, а 6% доверяют только народным лекарственным средствам. Наиболее популярными методами народного лечения оказались фитотерапия — лечение травами (38%), лечение продуктами пчеловодства (30%) и лечение баней (23%), мануальная терапия (18%), точечный массаж (17%), иглоукалывание (15%) и гомеопатия (13%).