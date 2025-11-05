 Перейти к основному контенту
Российская фармкомпания зарегистрировала аналог «Оземпика» в таблетках

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Биофармацевтическая компания «Промомед» получила регистрационное удостоверение на выпуск таблетированной формы аналога «Оземпик» для лечения диабета и ожирения. Новый препарат называется «Семальтара», сообщили в пресс-службе производителя. Там отметили, что сейчас это единственный в России доступный в виде таблеток представитель класса аналогов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1).

«Регистрация препарата «Семальтара» — первый шаг к возможности обеспечения стабильной доступности терапии и созданию альтернативы импортному варианту — препарату «Ребелсас», — говорится в сообщении.

«Семальтара» применяется для лечения взрослых пациентов с сахарным диабетом 2-го типа в дополнение к диете и физической нагрузке», — говорится в пресс-релизе на сайте компании. Выпуск семаглутида в пероральной форме может стать альтернативой для пациентов, для которых инъекции являются барьером для лечения, отметили в пресс-службе.

Производитель «Оземпика» уволит 11% персонала из-за растущей конкуренции
Бизнес
Фото:Johan Nilsson / Tt / Keystone Press Agency / Global Look Press

Препарат будут выпускать в трех вариантах: с дозировкой 3, 7 и 14 мг.

«Начальная доза составляет 3 мг один раз в сутки в течение месяца. Затем дозу увеличивают до 7 мг, а при необходимости дальнейшего улучшения контроля гликемии — до поддерживающей дозы 14 мг один раз в сутки», — пояснили разработчики.

«Оземпик» — инъекционный препарат от датской компании Novo Nordisk на основе семаглутида, синтетического аналога ГПП-1. Препарат стимулирует выработку инсулина, снижает уровень глюкозы и способствует снижению массы тела за счет регуляции аппетита, что сделало его популярным среди желающих быстро сбросить вес. «Ребелсас» — это оригинальный препарат компании Novo Nordisk, содержащий действующее вещество семаглутид в форме таблеток.

После начала военного конфликта на Украине в 2022 году Novo Nordisk официально прекратил поставки «Оземпик» в Россию. За несколько лет российские фармкомпании наладили выпуск собственных препаратов на основе семаглутида. Среди них — инъекционные «Тирзетта», «Квинсента» и «Велгия» от «Промомеда».

Денис Малышев
Оземпик сахарный диабет похудение фармацевтика импортзамещение
ПАО "ПРОМОМЕД"
