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Война Израиля с ХАМАС ,  
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ЦАХАЛ показала кадры с освобожденным из плена ХАМАС петербуржцем

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
ЦАХАЛ показала фото освобожденного из плена 27-летнего Андрея Козлова из Петербурга. Его похитили боевики ХАМАС во время нападения на фестиваль на юге Израиля 7 октября

Фото: пресс-служба армии обороны Израиля
Фото: пресс-служба армии обороны Израиля
Фото: пресс-служба армии обороны Израиля
Фото: пресс-служба армии обороны Израиля
Фото: пресс-служба армии обороны Израиля
Фото: пресс-служба армии обороны Израиля
Фото: пресс-служба армии обороны Израиля
Фото: пресс-служба армии обороны Израиля
Фото: пресс-служба армии обороны Израиля

Армия обороны Израиля показала фото с освобожденными из плена палестинского исламистского движения ХАМАС, в числе которых был 27-летний Андрей Козлов из Санкт-Петербурга. Согласно кадрам, он прошел медицинское обследование и связался с близкими.

МИД Израиля сообщил, что генконсульство в Санкт-Петербурге поддерживает связь с родителями Козлова Михаилом и Евгенией. Они прибудут в Израиль завтра утром.

ЦАХАЛ показала кадры с освобожденным из плена ХАМАС петербуржцем
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Козлов — уроженец Санкт-Петербурга, он переехал в Израиль летом 2022 года, успел получить израильское гражданство как второе и подрабатывал охранником на музыкальном фестивале «Нова» в кибуце Реим неподалеку от границы с сектором Газа, когда на мероприятие напали боевики ХАМАС 7 октября 2023 года. Тогда погибли 260 человек, часть были увезены в сектор Газа.

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Фото:Leonhard Foeger / Reuters

Козлов находился в лагере Нейсурат в центральной части эксклава, вместе с ним освободили еще троих израильтян: 25-летнюю девушку и двух мужчин в возрасте 21 и 40 лет. Все четверо были похищены боевиками с фестиваля. Состояние спасенных заложников оценивается как хорошее.

Мать Козлова Евгения рассказывала, что во время атаки он связался с друзьями, написав, что «справа летят ракеты, слева террористы, их окружили со всех сторон, и он не знает, что делать и кто бы мог ему помочь». О том, что мужчина находится в плену и жив, его родственники узнали спустя три недели от ЦАХАЛ.

В ХАМАС не признавали и не отрицали захват Козлова, утверждая, что его могли взять в плен только в боях. Всего боевики захватили в плен в Израиле 255 человек. С тех пор удалось освободить 135, еще 43 человека объявлены погибшими.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
заложники ЦАХАЛ ХАМАС освобождение из плена Израиль Санкт-Петербург
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