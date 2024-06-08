ЦАХАЛ показала кадры с освобожденным из плена ХАМАС петербуржцем
Армия обороны Израиля показала фото с освобожденными из плена палестинского исламистского движения ХАМАС, в числе которых был 27-летний Андрей Козлов из Санкт-Петербурга. Согласно кадрам, он прошел медицинское обследование и связался с близкими.
МИД Израиля сообщил, что генконсульство в Санкт-Петербурге поддерживает связь с родителями Козлова Михаилом и Евгенией. Они прибудут в Израиль завтра утром.
Козлов — уроженец Санкт-Петербурга, он переехал в Израиль летом 2022 года, успел получить израильское гражданство как второе и подрабатывал охранником на музыкальном фестивале «Нова» в кибуце Реим неподалеку от границы с сектором Газа, когда на мероприятие напали боевики ХАМАС 7 октября 2023 года. Тогда погибли 260 человек, часть были увезены в сектор Газа.
Козлов находился в лагере Нейсурат в центральной части эксклава, вместе с ним освободили еще троих израильтян: 25-летнюю девушку и двух мужчин в возрасте 21 и 40 лет. Все четверо были похищены боевиками с фестиваля. Состояние спасенных заложников оценивается как хорошее.
Мать Козлова Евгения рассказывала, что во время атаки он связался с друзьями, написав, что «справа летят ракеты, слева террористы, их окружили со всех сторон, и он не знает, что делать и кто бы мог ему помочь». О том, что мужчина находится в плену и жив, его родственники узнали спустя три недели от ЦАХАЛ.
В ХАМАС не признавали и не отрицали захват Козлова, утверждая, что его могли взять в плен только в боях. Всего боевики захватили в плен в Израиле 255 человек. С тех пор удалось освободить 135, еще 43 человека объявлены погибшими.
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