Убитый лейтенант ЦАХАЛ оказался одним из заложников, переданных ХАМАС

Эксперты Национального института судебной медицины опознали тело еще одного заложника, переданное ХАМАС, им оказался старший лейтенант Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Адар Голдин, сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху, передает The Jerusalem Post.

Голдин погиб в 2014 году в секторе Газа.

Ранее Израиль получил останки от Красного Креста. В секторе Газа остаются еще четверо погибших заложников.

ХАМАС 3 ноября передал Израилю тела еще трех заложников.

В октябре в египетском Шарм-эш-Шейхе президенты США, Египта, Турции подписали соглашение о прекращении войны в секторе Газа как посредники между Израилем и ХАМАС.

План перемирия включает 20 пунктов, среди которых обязательство ХАМАС отпустить плененных 7 октября 2023 года израильтян и вернуть тела 28 погибших заложников.