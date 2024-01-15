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В Таиланде отменили концерты Максима Галкина

В Таиланде отменили два концерта Максима Галкина
Максим Галкин
Максим Галкин (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Концерты Максима Галкина (признан иноагентом в России) отменили в городах Паттайя и Пхукет в Таиланде, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в местной развлекательной индустрии.

По словам собеседника агентства, руководство гостиницы Royal Cliff в Паттайе, где планировалось выступление Галкина, «отказалось от его проведения». Другой отмененный концерт должен был пройти в гостинице Royal Phuket City Hotel в Пхукете.

«В Таиланде местные власти весьма жестко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены», — сказал источник агентства.

О прекращении продажи билетов на концерты Галкина в Таиланде сообщил также телеграм-канал Baza. «По предварительным данным, сами концерты будут отменены», — говорится в публикации канала.

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Артист должен был выступить 24 января в Паттайе и 25 января в Пхукете. Организатор обоих концертов без объяснения причин убрал со своего сайта объявления о концертах и формы продажи билетов на них. В веб-архиве сохранились страницы с анонсом двух концертов в Таиланде и формы продажи билетов на них, но при переходе на сайт по этим ссылкам пользователи получают сообщение «Страница не найдена».

Галкин и компания-организатор не сообщали об отмене его выступлений. РБК обратился за комментарием к представителю артиста и к организаторам его концертов.

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Персоны
Максим Галкин отмена концертов Таиланд Пхукет Паттайя
Максим Галкин фото

Максим Галкин

Юморист, пародист, шоумен, телеведущий
18 июня 1976 года
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