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Афганская газета сообщила о краже $1,2 млн из упавшего российского Falcon

Hasht-e Subh: из упавшего российского самолета в Афганистане украли $1,2 млн
Из упавшего в Афганистане самолета похитили $1,2 млн, расследование возглавляет глава местной разведки «Талибана». При крушении погибли бизнесмен из Волгодонска и его супруга
Фото: Hurriyat Radio English / Twitter
Фото: Hurriyat Radio English / Twitter

В Афганистане начали расследование после кражи $1,2 млн из упавшего российского самолета Falcon 10B в горной местности провинции Бадахшан, передает местная газета Hasht e Subh Daily со ссылкой на источники.

По ее данным, расследование поручил провести губернатор провинции Мохаммад Аюб Халид. Главой комиссии, которая ведет расследование обстоятельств случившегося, является глава разведки «Талибана» в Бадахшане («Талибан» признан террористической организацией и запрещен в России).

РБК направил запрос компании, которой принадлежал самолет — «Атлетик групп» и ООО «Джет аэро».

При крушении самолета погибли супруги Анатолий и Анна Евсюковы, их похоронят в Волгодонске. Анатолий Евсюков — предприниматель, открывший в Волгодонске рынки «Машенька», «Авангард» и «Анна». Анну перевозили санитарным рейсом из Таиланда, где она серьезно заболела, в Москву.

Экипаж во время полета доложил о чрезвычайной ситуации из-за нехватки топлива и принял решение внепланово приземлиться в аэропорту Куляб в Таджикистане. Впоследствии члены экипажа передали информацию о поочередном отказе первого и второго двигателей. Среди приоритетных версий причин крушения — отказ двигателей, рассматриваются и другие предположения.

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Фото:СК РФ

При авиакатастрофе выжили два пилота и два медика, их отправили на лечение в больницу Кабула. По данным «РИА Новости», выжившие вылетят в Россию в четверг, 25 января.

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Один из выживших после крушения самостоятельно добрался до ближайшего села в Афганистане и жестами попросил о помощи. Сельчане отвели выжившего к представителям «Талибана». Им был Игорь Сывороткин, он даже смог позвонить родственникам, уточнял Mash.

Афганская газета сообщила о краже $1,2 млн из упавшего российского Falcon
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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
кража деньги авиакатастрофа Афганистан Falcon
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