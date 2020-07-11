СМИ сообщили о заморозке активов Вайнштейна на $6 млн его экс-женами

Под арест попали около $6 млн, остальные активы продюсера также заморожены из-за дела о банкротстве и других гражданских дел. Это затрудняет ему подачу апелляции, сообщает ABC News

Харви Вайнштейн (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Две бывшие жены продюсера Харви Вайнштейна, признанного виновным в изнасиловании и преступных действиях сексуального характера, добились через суд заморозки части его активов. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на судебные документы и сведения, полученные от трех источников, близких к продюсеру.

Ив Чилтон, которая разошлась с Вайнштейном в 2004 году, и Джорджина Чапман, оформившая развод в 2017 году, обратились в суд в апреле. В итоге под заморозку попали около $6 млн.

Остальной частью активов продюсер не может пользоваться из-за дела о банкротстве и других гражданских дел, сообщили источники ABC. Заморозка денег на счетах по просьбам его жен сильно затруднила Вайнштейну подачу апелляции. По словам одного из источников, у продюсера нет денег на это, а также на участие в другом разбирательстве в Лос-Анджелесе, и он не может тратить деньги без одобрения экс-супруг.

Чилтон не ответила на запрос телеканала, Чапман отказалась комментировать заморозку активов. Также ABC News не удалось получить комментарий от представителей продюсера.