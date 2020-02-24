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Присяжные признали кинопродюсера Вайнштейна виновным в изнасиловании

Харви Вайнштейн (Фото: Kristin Callahan / Global Look Press)

Присяжные сочли доказанным, что продюсер Харви Вайнштейн совершил преступные действия сексуального характера с одной женщиной и изнасиловал другую, передает CNN.

При этом по более серьезному обвинению — хищническом сексуальном насилии (predatory sexual assault) — вина Вайнштейна не доказана, заключила коллегия присяжных. Как передает Reuters, в противном случае Вайнштейну могло грозить пожизненное заключение.

По данным CNN, за криминальные действия сексуального характера судья может назначить наказания от пяти до 25 лет тюрьмы, за изнасилование третьей степени — до четырех лет.

Материал дополняется.

Теги: Харви Вайнштейн
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