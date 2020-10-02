Вайнштейну предъявили новые обвинения в изнасилованиях

Они касаются событий 2004-2010 годов, следователи считают, что в этот период продюсер изнасиловал двух женщин. Если Вайнштейна признают виновным, срок его тюремного заключения может вырасти до 140 лет

Харви Вайнштейн (Фото: Seth Wenig / AP)

Американскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну, осужденному на 23 года за сексуальные домогательства и изнасилования, предъявили обвинения в шести эпизодах сексуального насилия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления окружного прокурора Лос-Анджелеса Джеки Лейси.

По словам Лейси, новые обвинения касаются шести эпизодов более чем десятилетней давности. Как пишет Los Angeles Times, речь идет о преступлениях сексуального характера в отношении двух женщин.

По версии следователей, в период с сентября 2004 года по сентябрь 2005 года Вайнштейн изнасиловал женщину в одном из отелей Беверли-Хиллз. Во втором случае, как утверждает следствие, продюсер изнасиловал другую женщину в ноябре 2009 и ноябре 2010 года.

Представители Вайнштейна не прокомментировали эти обвинения. В случае признания его вины, срок заключения продюсера может вырасти до 140 лет.