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Вайнштейну предъявили новые обвинения в изнасилованиях

Они касаются событий 2004-2010 годов, следователи считают, что в этот период продюсер изнасиловал двух женщин. Если Вайнштейна признают виновным, срок его тюремного заключения может вырасти до 140 лет
Харви Вайнштейн
Харви Вайнштейн (Фото: Seth Wenig / AP)

Американскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну, осужденному на 23 года за сексуальные домогательства и изнасилования, предъявили обвинения в шести эпизодах сексуального насилия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления окружного прокурора Лос-Анджелеса Джеки Лейси.

По словам Лейси, новые обвинения касаются шести эпизодов более чем десятилетней давности. Как пишет Los Angeles Times, речь идет о преступлениях сексуального характера в отношении двух женщин.

По версии следователей, в период с сентября 2004 года по сентябрь 2005 года Вайнштейн изнасиловал женщину в одном из отелей Беверли-Хиллз. Во втором случае, как утверждает следствие, продюсер изнасиловал другую женщину в ноябре 2009 и ноябре 2010 года.

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Общество
Харви Вайнштейн

Представители Вайнштейна не прокомментировали эти обвинения. В случае признания его вины, срок заключения продюсера может вырасти до 140 лет.

Уголовное дело против известного продюсера завели в 2017 году после того, как несколько голливудских актрис, в числе которых Эшли Джадд, Анджелина Джоли, Ума Турман и Гвинет Пэлтроу, заявили о домогательствах и сексуальном насилии со стороны Вайнштейна в разные годы. В общей сложности о насилии со стороны продюсера заявляли более ста женщин.

После обвинений Вайнштейна уволили из его же компании The Weinstein Company, исключили из Американской киноакадемии, а также лишили членства в Британском институте кино.

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В феврале 2020 года суд присяжных признал Вайнштейна виновным в действиях сексуального характера в отношении своей помощницы Мириам Хейли в 2006 году, а также в изнасиловании Джессики Манн. В марте 68-летнего продюсера приговорили к 23 годам тюрьмы. Наказание он отбывает в тюрьме штата Нью-Йорк.

В апреле прокуратура округа Лос-Анджелеса выдвинула против продюсера новое обвинение в изнасиловании.

Авторы
Михаил Котляр, Мария Лисицына
Харви Вайнштейн насилие обвинение
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