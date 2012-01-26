На митинге "За честные выборы" ожидают около 50 тысяч участников

Оппозиция рассчитывает, что на митинг "За честные выборы" в столице выйдут около 50 тысяч человек, именно такое число участников акции 4 февраля было согласовано с московской мэрией.

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В свою очередь депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия" Геннадий Гудков, который участвовал и выступал на предыдущих подобных акциях, предположил, что 50 тысяч – это не предел. "Да, в заявке – 50 тысяч человек. Так как, по данным МВД, на Сахарова было всего 29 тысяч, смело можно собирать до 200 тысяч, посчитают 50 тысяч", - сыронизировал оппозиционный политик.

Напомним, мэрия Москвы поздним вечером 25 января договорилась с оппозицией по всем вопросам, касающимся шествия и митинга "За честные выборы", которые должны состояться 4 февраля. Согласно достигнутым договоренностям, участники акции соберутся у метро "Октябрьская", пройдут по улице Якиманка до Болотной площади, где и состоится митинг. Мероприятие пройдет с 12:00 до 15:00 мск.

Отметим, что этот митинг станет третьим по счету в серии масштабных акций протеста оппозиции, которые стартовали после декабрьских выборов в Госдуму. Первый крупный митинг "За честные выборы" прошел в столице 10 декабря 2011г. на Болотной площади, 24 декабря 2011г. участники собирались на проспекте Сахарова.