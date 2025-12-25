Сергея Удальцова приговорили к шести годам колонии строгого режима

Военный суд приговорил координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу об оправдании терроризма за публикации в поддержку уфимских марксистов

Сергей Удальцов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

2-ой Западный окружной военный суд приговорил координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Судья Сергей Бровко признал политика виновным в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) из-за публикаций в поддержку осужденных на длительные сроки заключения членов марксистского кружка из Уфы. Ему также запрещено администрировать интернет-ресурсы в течение трех лет. Об этом РБК сообщил его адвокат Дмитрий Аграновский.

Удальцов назвал решение суда «позорным». «Я объявляю бессрочную смертельную голодовку в знак протеста этому позорному решению. Сколько сил будет — буду голодать», — заявил он после оглашения приговора.

По версии обвинения, Сергей Удальцов, «являясь координатором общественного движения «Левый фронт», деятельность которого вызывает повышенный интерес неограниченного круга лиц», 27 марта 2023 года разместил на сайте «Левого фронта» статью «Как марксистов сделали террористами. Уже год активисты из Уфы томятся в тюрьме по абсурдному обвинению». В дальнейшем, утверждала прокурор, он «с целью придания ей широкой огласки» распространил материал на других площадках, в том числе в собственном Telegram-канале и на сайте издания «Свободная пресса». Помимо этого Сергею Удальцову вменили размещение еще одного материала — от 29 мая 2023 года под заголовком «Хватит преследовать коммунистов! Левый Фронт провел в Москве акцию в защиту политзаключенных».

В ходе прений сторон, состоявшихся 25 декабря, прокурор Екатерина Фролова запросила для Удальцова максимальный срок по вменяемой ему статье — семь лет лишения свободы с пятилетним запретом администрировать каналы в социальных сетях. На это политик заявил, что в случае, если ему назначат реальный срок, объявит «бессрочную смертельную голодовку» в СИЗО. «Я надеюсь, это был эмоциональный жест и до этого не дойдет», — прокомментировал РБК Аграновский.

Он настаивал в суде, что на момент публикации положенных в основу обвинения постов уфимским марксистам не вынесли приговор. Бессрочный перерыв в рассмотрении дела в отношении Удальцова, объявленный в сентябре судьей Бровко, который счел необходимым дождаться «поступления информации» из Центрального окружного военного суда в Екатеринбурге, адвокат назвал незаконным. При этом выводы многочисленных лингвистических экспертиз, настаивал он, подтверждают невиновность Сергея Удальцова. В последней из них эксперты отметили, что в публикациях политика «не содержится высказываний, отражающих положительную оценку насилия, разрушений, действий, признанных терактами, идеологии и деятельности организаций, признанных террористическими».

16 декабря военный суд в Екатеринбурге признал уфимских марксистов виновными в подготовке к насильственному захвату власти, обучении терроризму, участии в террористическом сообществе, оправдании терроризма, а также в подготовке к незаконному обороту оружия и взрывчатых веществ. По совокупности преступлений основателя кружка, врача-отоларинголога Алексея Дмитриева приговорили к 20 годам колонии строгого режима, ветерана Донбасса Павла Матисова — к 22 годам, пенсионеру Юрию Ефимову назначили 18 лет, волонтеру «Союза добровольцев Донбасса» Ринату Буркееву — 16, а бывшему депутату Госсобрания Башкирии Дмитрию Чувилину — 20 лет лишения свободы.

В июле 2014 года Удальцова приговорили к 4,5 года лишения свободы по делу об организации массовых беспорядков в Москве 6 мая 2012 года. Удальцов вины не признал.