Прокурор запросил для экс-судьи три года условно за выстрел в таксиста

Гособвинение просит назначить экс-судье Альберту Тришкину три года условно по делу о стрельбе в таксиста из травматического пистолета

Альберт Тришкин (Фото: судьироссии.рф)

Прокурор потребовал назначить бывшему судье 2-го Западного окружного военного суда Альберту Тришкину условный срок за выстрел в таксиста из травматического пистолета, передает корреспондент «РИА Новости» из зала Видновского городского суда Московской области.

«Прошу признать Тришкина виновным… назначить наказание в виде трех лет лишения свободы, наказание считать условным», — сказал гособвинитель.

Разбирательство связано с дорожным инцидентом августа 2024 года. По версии следствия, Тришкин дважды выстрелил в водителя такси Ахмаджиева, который, по словам судьи, преградил ему дорогу. Экспертные заключения Минздрава и СК подтвердили два ранения пострадавшего, вызвавшие посттравматическую инфекцию, таксист находился на лечении с 10 августа по 23 сентября.

Тришкин заявил, что действовал в условиях агрессии со стороны водителя, пытавшегося отобрать у него оружие, которое было найдено за несколько дней до конфликта. После инцидента Тришкин разобрал оружие и избавился от него.

Глава СК Александр Бастрыкин в июле 2025 года инициировал уголовное дело против Тришкина по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, с мотивами ненависти к социальной группе и с применением оружия. Позже коллегия судей сняла с него неприкосновенность, а сам Тришкин подал в отставку.

Тришкин занимал должность судьи с 2016 по июль 2025 года. За это время он рассматривал резонансные уголовные дела по терроризму и экстремизму, включая процесс по делу координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова. С начала 2025 года судья вынес более десяти приговоров по статьям о терроризме и один — по делу о наемничестве.

Согласно действующему законодательству судьи обладают неприкосновенностью, их уголовное преследование возможно только при наличии согласия квалификационной коллегии. Представление в ВККС вправе внести только глава СК. В случае изменения квалификации дела или добавления новых эпизодов согласие потребуется вновь.