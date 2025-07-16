Коллегия согласилась на возбуждение уголовного дела против судьи Тришкина

Альберт Тришкин (Фото: судьироссии.рф)

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовного дела против судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина. Его подозревают в причинении средней тяжести вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений с применением оружия, передает корреспондент РБК из зала заседания коллегии.

Поводом для следственной проверки стал дорожный конфликт, в котором Тришкин выстрелил из травматического оружия в водителя такси по фамилии Ахмаджиев. Таксист, настаивал Тришкин, преградил ему дорогу. Инцидент произошел в августе 2024 года.

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