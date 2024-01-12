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Политика ,  
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Суд арестовал Удальцова по делу об оправдании терроризма

Суд в Москве арестовал Сергея Удальцова по делу об оправдании терроризма
Дело против Удальцова возбудили в декабре, накануне он был задержан. Политик пояснил, что обвинения против него выдвинули из-за постов в защиту членов уфимского марксистского кружка, которых обвинили в терроризме

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, которого обвинили в оправдании терроризма, арестован по решению Басманного суда Москвы.

«Ходатайство следователя удовлетворено, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили РБК в пресс-службе суда.

Дело против политика возбудили в середине декабря прошлого года. Накануне, 11 января, ему предъявили обвинения и задержали. По ст. 205.2 УК, которую вменяют Удальцову, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Удальцов в суде назвал причину дела об оправдании терроризма
Политика
Сергей Удальцов

Материал дополняется

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Сергей Удальцов оправдание терроризма арест «Левый фронт»
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