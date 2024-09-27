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Собянин пообещал расширить реновацию «в арифметической прогрессии»

Программу реновации в Москве в ближайшие годы расширят «в арифметической прогрессии»: в городе намерены строить до 4 млн кв. м жилья ежегодно, сообщил Собянин. Сейчас ведется работа над 464 новостройками
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Строительство жилья по программе реновации в Москве в ближайшие годы намерены расширять «в арифметической прогрессии». Об этом заявил мэр города Сергей Собянин на сессии Российской энергетической недели, передает «Интерфакс».

По словам мэра, в городе будут строить до 4 млн кв. м в год.

«Программа реновации <...> эта программа будет просто в арифметической прогрессии в ближайшие годы нарастать. Будем строить уже не 1 млн, а 2 млн, 3 млн, до 4 млн кв.м в год, переселяя сотни тысяч людей», — сообщил Собянин.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Новые дома, в отличие от старых «хрущевок», в которых «энергоэффективность вообще просто ниже всяких уровней», строятся по новым стандартам — энергоэффективными и комфортными, заключил мэр.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. К августу 2024-го в нее включили 5176 старых домов. Планируется, что новые квартиры по этой программе взамен жилья в ветхих зданиях получат более 1 млн москвичей.

К середине сентября в Москве по программе реновации в стадии проектирования и строительства находились 464 новостройки. Из них проектировались 244 жилых объекта общей площадью 4,8 млн кв. м, еще 220 объектов площадью 4,3 млн кв. м. строились.

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Сергей Собянин

Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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