В РАН заявили, что разлив мазута может продвинуться вдоль берега Крыма
Изменение ветра на восточный может привести к тому, что разлив мазута в Черном море достигнет берега Крыма от Керченского пролива до Феодосийского залива. Об этом сообщили в Институте космических исследований Российской академии наук.
«Именно на этот район следует обратить особое внимание», — отметили в институте и опубликовали спутниковые снимки разлива нефтепродуктов.
В середине декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение из-за шторма в Керченском проливе. Суммарно они перевозили 9,2 тыс. т мазута. В результате крушения в море попали нефтепродукты.
Министр экологии и природных ресурсов Александр Козлов сообщил, что объем загрязненного мазутом грунта может достичь 200 тыс. т. В результате разлива нефтепродуктов погибли азовские дельфины и птицы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что власти страны не планируют вводить федеральный режим чрезвычайной ситуации из-за разлива мазута.
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