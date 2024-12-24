В РАН заявили, что разлив мазута может продвинуться вдоль берега Крыма

Волонтеры собирают мазут на пляже детского лагеря «Юбилейный» на берегу Анапы, 21 декабря 2024 года (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Изменение ветра на восточный может привести к тому, что разлив мазута в Черном море достигнет берега Крыма от Керченского пролива до Феодосийского залива. Об этом сообщили в Институте космических исследований Российской академии наук.

«Именно на этот район следует обратить особое внимание», — отметили в институте и опубликовали спутниковые снимки разлива нефтепродуктов.

В середине декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение из-за шторма в Керченском проливе. Суммарно они перевозили 9,2 тыс. т мазута. В результате крушения в море попали нефтепродукты.

Министр экологии и природных ресурсов Александр Козлов сообщил, что объем загрязненного мазутом грунта может достичь 200 тыс. т. В результате разлива нефтепродуктов погибли азовские дельфины и птицы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что власти страны не планируют вводить федеральный режим чрезвычайной ситуации из-за разлива мазута.