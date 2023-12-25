Сотрудников госканала в Волгограде уволили за костюмированную вечеринку

Сотрудники «Волгограда 24» пришли на вечеринку в образах Харли Квинн, Женщины-кошки и других персонажей. Снимки вызвали возмущение среди горожан, а руководство канала назвало мероприятие «неуместной, необдуманной выходкой»

Фото: Александр Мамаев / URA.RU / ТАСС

Трех сотрудников государственного телеканала «Волгоград 24» (ГТРК «Волгоград-ТРВ») уволили после частной костюмированной вечеринки, фотографии с которой оказались в интернете.

Как заявил канал, руководство не имеет отношения к вечеринке, ее организовали сотрудники, некоторые из которых «нарушили этические нормы». Там заявили, что после служебного расследования с «Волгограда 24» уволили ведущую Арину Иваненко и двух продюсеров. Заместителю директора по телевидению и радио Надежде Кулешовой объявили выговор, а заместителю директора по кадрам Юрию Носову указали «на необходимость усиления воспитательной работы в коллективе».

Журналисты в минувшие выходные поделились фотографиями с вечеринки в соцсетях, а затем снимки распространились в местных телеграм-каналах, передают «Новости Волгограда». Некоторые участники были в образах героев фильмов и комиксов, например, Харли Квинн и Женщины-кошки, кто-то — «в костюмах киллеров и монашек» — судя по снимкам, один из участников вечеринки пришел в костюме Агента 47, протагониста серии видеоигр Hitman.

Позднее журналисты удалили фото из соцсетей. Замдиректора ГТРК «Волгоград-ТРВ» и депутат Волгоградской областной думы Надежда Кулешова сказала V1, что это не был корпоратив компании, «просто сотрудники собрались в нерабочее время». ГТРК назвало мероприятие «неуместной, необдуманной выходкой» и извинилось перед зрителями; по мнению руководства, «несколько молодых сотрудников» не учли, что «внешний вид и поведение должны соответствовать статусу работника государственной телерадиокомпании».

Большой резонанс вызвали фото и видео с вечеринки блогера Анастастии Ивлеевой Almost Naked («почти голый») в московском клубе «Мутабор». Роскомнадзор усмотрел в мероприятии «пропаганду ЛГБТ» (Верховный суд в ноябре признал экстремистским «международное движение ЛГБТ»), а одного из участников, рэпера Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), оштрафовали на 200 тыс. руб. и арестовали на 15 суток. 24 декабря Ивлеева извинилась, в том числе перед гостями, «которые невольно стали участниками всего происходящего в СМИ», и пояснила, что это была часть презентации невышедших фотосъемок, сделанных для журнала Playboy, который в 2022 году ушел из России.