 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Сотрудников госканала в Волгограде уволили за костюмированную вечеринку

Трех сотрудников канала «Волгоград 24» уволили за костюмированную вечеринку
Сотрудники «Волгограда 24» пришли на вечеринку в образах Харли Квинн, Женщины-кошки и других персонажей. Снимки вызвали возмущение среди горожан, а руководство канала назвало мероприятие «неуместной, необдуманной выходкой»
Фото: Александр Мамаев / URA.RU / ТАСС
Фото: Александр Мамаев / URA.RU / ТАСС

Трех сотрудников государственного телеканала «Волгоград 24» (ГТРК «Волгоград-ТРВ») уволили после частной костюмированной вечеринки, фотографии с которой оказались в интернете.

Как заявил канал, руководство не имеет отношения к вечеринке, ее организовали сотрудники, некоторые из которых «нарушили этические нормы». Там заявили, что после служебного расследования с «Волгограда 24» уволили ведущую Арину Иваненко и двух продюсеров. Заместителю директора по телевидению и радио Надежде Кулешовой объявили выговор, а заместителю директора по кадрам Юрию Носову указали «на необходимость усиления воспитательной работы в коллективе».

Журналисты в минувшие выходные поделились фотографиями с вечеринки в соцсетях, а затем снимки распространились в местных телеграм-каналах, передают «Новости Волгограда». Некоторые участники были в образах героев фильмов и комиксов, например, Харли Квинн и Женщины-кошки, кто-то — «в костюмах киллеров и монашек» — судя по снимкам, один из участников вечеринки пришел в костюме Агента 47, протагониста серии видеоигр Hitman.

Ивлеева извинилась за «голую вечеринку»
Общество

Позднее журналисты удалили фото из соцсетей. Замдиректора ГТРК «Волгоград-ТРВ» и депутат Волгоградской областной думы Надежда Кулешова сказала V1, что это не был корпоратив компании, «просто сотрудники собрались в нерабочее время». ГТРК назвало мероприятие «неуместной, необдуманной выходкой» и извинилось перед зрителями; по мнению руководства, «несколько молодых сотрудников» не учли, что «внешний вид и поведение должны соответствовать статусу работника государственной телерадиокомпании».

Большой резонанс вызвали фото и видео с вечеринки блогера Анастастии Ивлеевой Almost Naked («почти голый») в московском клубе «Мутабор». Роскомнадзор усмотрел в мероприятии «пропаганду ЛГБТ» (Верховный суд в ноябре признал экстремистским «международное движение ЛГБТ»), а одного из участников, рэпера Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), оштрафовали на 200 тыс. руб. и арестовали на 15 суток. 24 декабря Ивлеева извинилась, в том числе перед гостями, «которые невольно стали участниками всего происходящего в СМИ», и пояснила, что это была часть презентации невышедших фотосъемок, сделанных для журнала Playboy, который в 2022 году ушел из России.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
вечеринка Волгоград телеканал увольнение
Материалы по теме
Суд в Москве арестовал на 15 суток участника «откровенной вечеринки»
Общество
Роскомнадзор нашел «пропаганду ЛГБТ» на «голой вечеринке» Ивлеевой
Общество
Рэпера Vacio арестовали на 15 суток после «голой» вечеринки Ивлеевой
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 101,58 (+0,29) Инвестиции, 16:20 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 91,97 (+0,03) Инвестиции, 16:20
Актера из сериала «Слово пацана» арестовали по обвинению в убийстве Общество, 22:13
Журналистку арестовали за сотрудничество с зарубежной организацией Политика, 21:58
СКА прервал победную серию московского «Динамо» в КХЛ Спорт, 21:55
ОКР получил право финансировать участие иностранцев в соревнованиях Спорт, 21:44
Путин разрешил скорой помогать пациентам без их согласия Общество, 21:27
Сотрудников госканала в Волгограде уволили за костюмированную вечеринку Общество, 21:26
Карлсен после блокировки блога Крамника призвал не замалчивать скандалы Спорт, 21:07
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Прокуратура обжаловала приговор освобожденному в зале суда Кагарлицкому Политика, 20:50
Иран пригрозил Израилю расплатой за гибель советника КСИР в Сирии Политика, 20:42
Путин попросил Лукашенко «не жадничать» с поставками яиц. Видео Экономика, 20:42
Reuters cообщил о переносе реструктуризации «Яндекса» на следующий год Бизнес, 20:06
Путин подписал закон о повышении цены российских виз для европейцев Политика, 20:04
Госдума рассмотрит новые правила траты маткапитала на жилье без ипотеки Недвижимость, 19:59
Лукашенко заявил о «самом шансе» для урегулирования на Украине Политика, 19:41