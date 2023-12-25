 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Забайкалье поддержали проект об эвтаназии бездомных животных

Заксобрание Забайкалья приняло в I чтении проект об эвтаназии бездомных животных
Депутаты предлагают держать бездомных и агрессивных собак в приютах до полугода, после чего их будут усыплять в случае отсутствия нового хозяина. Забайкальский край может стать четвертым регионом, разрешившим эвтаназию животных
Фото: DmyTo / Shutterstock
Фото: DmyTo / Shutterstock

Депутаты Забайкальского края поддержали в I чтении законопроект об эвтаназии «агрессивных и невостребованных» собак. Об этом сообщила пресс-служба законодательного собрания региона.

Согласно данной инициативе бездомных и агрессивных собак ниже 25 сантиметров в холке будут содержать в приютах 30 дней, а после проведения необходимых ветеринарных мероприятий, в том числе стерилизации, возвращать в среду обитания или передавать новым владельцам, остальных животных ожидает «гуманная эвтаназия». Те собаки, у которых есть признаки наличия владельца, смогут провести в приюте 6 месяцев. В случае, если не объявится старый хозяин или не найдется новый, также последует эвтаназия.

МВД завело дело после нападения бойцовой собаки на ребенка в Подольске
Общество
Фото:Олег Яковлев / РБК
В пресс-службе законодательного собрания Забайкалья отметили, что бессрочное содержание животных оказывает нагрузку на бюджет. В частности, в 2022 году в этих целях было выделено 93 млн руб., в 2023 году — 153 млн руб. Выделяются деньги и на строительство новых приютов. В заксобрании со ссылкой на подсчеты неназванных специалистов сообщили, что содержание одной бездомной собаки обходится в более чем 53 тыс. руб. в год.

Глава Госветслужбы края Андрей Лим напомнил, что в 2023 году российские регионы получили право устанавливать порядок обращения с животными при отсутствии владельца и определять перечень соответствующих мероприятий. «Нет смысла пожизненно держать животных, которые проявляют немотивированную агрессию и представляют угрозу как для сотрудников приюта, так и для волонтеров, других посетителей», — приводит слова Лима пресс-служба законодательного собрания.

Таким образом, Забайкальский край может стать четвертым российским регионом, в котором разрешена «гуманная эвтаназия». Аналогичные меры уже действуют в Бурятии, Магаданской области и в Республике Алтай.

Глава профильного комитета по аграрной политике региона Михаил Якимов в свою очередь рассказал о работе депутатов прошлого созыва по данной проблеме в течение трех лет. По его словам, в частности, они вносили соответствующую инициативу в Госдуму, однако ее отклонили, и часть из тех предложений вошла в нынешний законопроект.

Якимов отметил, что регулированием численности бездомных животных, которая ежегодно растет в геометрической прогрессии, на данный момент никто не занимается, и целью нового законопроекта является решение этой проблемы. «Самое главное — это жизнь человека, а затем уже все остальное», — подчеркнул он.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

Ранее Конституционный суд России постановил, что обращение с бездомными животными должно соответствовать принципу гуманного отношения и закону об ответственном обращении с ними. Также в суде отметили необходимость совершенствования соответствующего законодательства.

В июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, в рамках которого регионы получили право усыплять бездомных животных в случае их нападения на людей. По мнению авторов данной инициативы, это позволит защитить «безопасность и законные интересы граждан», а также оградить животных «от незаконного действия и жестокого обращения».

Зоозащитники в свою очередь выступили против законодательных нововведений. Они считают необходимым сохранение существующего метода отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск (ОСВВ) животных в среду обитания. Парламентарии Бурятии отмечали, что система ОСВВ не всегда проявляет себя эффективно. По их словам, после ветеринарных мероприятий животные часто сбиваются в стаи, проявляют агрессию, также существуют риски их заражения опасными заболеваниями.

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Россия Забайкальский край эвтаназия собаки
Материалы по теме
Следователи начали проверку из-за нападения собаки на детей в Подмосковье
Общество
СК начал проверку после нападения собаки на ребенка в Красноярске
Общество
СК завел дело после обнаружения тела девочки с укусами собаки в Москве
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 101,29 (+0,78) Инвестиции, 22 дек, 17:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 91,94 (+0,23) Инвестиции, 22 дек, 17:05
Суд в Москве заочно арестовал главу ГУР Украины Буданова за 104 теракта Политика, 12:56
Аксаков заявил о возможном налогообложении дохода, а не прибыли майнеров Крипто, 12:49
Протесты оппозиции в Белграде и их последствия. Фотографии Политика, 12:44 
Последствия пожара в отделе с елками и игрушками в «Леруа Мерлен» Общество, 12:43
26 декабря эксперты обсудят обеспечение энергобезопасности в мире РБК Events, 12:43
Как побежденные человечеством болезни наносят ответный удар Life, 12:39
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:37
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Пять причин, по которым не стоит пользоваться взломанными ОС Pro, 12:37
Медведев пригрозил ударом по будущим военным базам НАТО на Украине Политика, 12:36
Российский вратарь вошел в топ-3 по сейвам в Лиге Европы Спорт, 12:35
Аксенов назвал условие открытия аэропорта Симферополя Политика, 12:33
Какие проблемы бывают у людей в сфере финансовой грамотности РБК+, 12:32
Посольство сочло дружественной атмосферу на вызове дипломата в МИД Ирана Политика, 12:31
В России изменили цены на автомобили по параллельному импорту. Список Авто, 12:29