В Забайкалье поддержали проект об эвтаназии бездомных животных

Депутаты предлагают держать бездомных и агрессивных собак в приютах до полугода, после чего их будут усыплять в случае отсутствия нового хозяина. Забайкальский край может стать четвертым регионом, разрешившим эвтаназию животных

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Депутаты Забайкальского края поддержали в I чтении законопроект об эвтаназии «агрессивных и невостребованных» собак. Об этом сообщила пресс-служба законодательного собрания региона.

Согласно данной инициативе бездомных и агрессивных собак ниже 25 сантиметров в холке будут содержать в приютах 30 дней, а после проведения необходимых ветеринарных мероприятий, в том числе стерилизации, возвращать в среду обитания или передавать новым владельцам, остальных животных ожидает «гуманная эвтаназия». Те собаки, у которых есть признаки наличия владельца, смогут провести в приюте 6 месяцев. В случае, если не объявится старый хозяин или не найдется новый, также последует эвтаназия.

В пресс-службе законодательного собрания Забайкалья отметили, что бессрочное содержание животных оказывает нагрузку на бюджет. В частности, в 2022 году в этих целях было выделено 93 млн руб., в 2023 году — 153 млн руб. Выделяются деньги и на строительство новых приютов. В заксобрании со ссылкой на подсчеты неназванных специалистов сообщили, что содержание одной бездомной собаки обходится в более чем 53 тыс. руб. в год.

Глава Госветслужбы края Андрей Лим напомнил, что в 2023 году российские регионы получили право устанавливать порядок обращения с животными при отсутствии владельца и определять перечень соответствующих мероприятий. «Нет смысла пожизненно держать животных, которые проявляют немотивированную агрессию и представляют угрозу как для сотрудников приюта, так и для волонтеров, других посетителей», — приводит слова Лима пресс-служба законодательного собрания.

Таким образом, Забайкальский край может стать четвертым российским регионом, в котором разрешена «гуманная эвтаназия». Аналогичные меры уже действуют в Бурятии, Магаданской области и в Республике Алтай.

Глава профильного комитета по аграрной политике региона Михаил Якимов в свою очередь рассказал о работе депутатов прошлого созыва по данной проблеме в течение трех лет. По его словам, в частности, они вносили соответствующую инициативу в Госдуму, однако ее отклонили, и часть из тех предложений вошла в нынешний законопроект.

Якимов отметил, что регулированием численности бездомных животных, которая ежегодно растет в геометрической прогрессии, на данный момент никто не занимается, и целью нового законопроекта является решение этой проблемы. «Самое главное — это жизнь человека, а затем уже все остальное», — подчеркнул он.

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Ранее Конституционный суд России постановил, что обращение с бездомными животными должно соответствовать принципу гуманного отношения и закону об ответственном обращении с ними. Также в суде отметили необходимость совершенствования соответствующего законодательства.

В июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, в рамках которого регионы получили право усыплять бездомных животных в случае их нападения на людей. По мнению авторов данной инициативы, это позволит защитить «безопасность и законные интересы граждан», а также оградить животных «от незаконного действия и жестокого обращения».

Зоозащитники в свою очередь выступили против законодательных нововведений. Они считают необходимым сохранение существующего метода отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск (ОСВВ) животных в среду обитания. Парламентарии Бурятии отмечали, что система ОСВВ не всегда проявляет себя эффективно. По их словам, после ветеринарных мероприятий животные часто сбиваются в стаи, проявляют агрессию, также существуют риски их заражения опасными заболеваниями.