Скворцова поспорила с Голиковой об «ужасной» оптимизации здравоохранения

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения

Татьяна Голикова и Вероника Скворцова (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Программа оптимизации здравоохранения в регионах проходила по-разному, однако слова вице-премьера Татьяны Голиковой об «ужасном» процессе излишне эмоциональны. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, отвечая на критику кабмина, передает ТАСС.

По ее мнению, «наверное, излишне эмоционально говорить, что там что-то ужасно проводилось, и, очевидно, нельзя согласиться с тем, что в результате снизились доступность и качество». В то же время Скворцова сообщила, что оптимизация в России была проведена «по-разному», и в этом Голикова «права».

По словам Скворцовой, изначально Минздраву поставили условия о недопустимости закрытия маломощных медорганизаций, которые являются единственными для какой-либо территории, детских отделений. Оптимизация должна была коснуться только крупных городов, «излишних коек, как правило терапевтического профиля». Министр добавила, что с регионами должны были проводить «очень серьезную разъяснительную работу».

Скворцова также не согласилась со словами о снижении доступности и качества предоставляемых населению медицинских услуг, поскольку иначе не было бы роста продолжительности жизни в среднем на пять-шесть лет.