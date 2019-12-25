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Скворцова поспорила с Голиковой об «ужасной» оптимизации здравоохранения
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения
Татьяна Голикова и Вероника Скворцова (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Программа оптимизации здравоохранения в регионах проходила по-разному, однако слова вице-премьера Татьяны Голиковой об «ужасном» процессе излишне эмоциональны. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, отвечая на критику кабмина, передает ТАСС.

По ее мнению, «наверное, излишне эмоционально говорить, что там что-то ужасно проводилось, и, очевидно, нельзя согласиться с тем, что в результате снизились доступность и качество». В то же время Скворцова сообщила, что оптимизация в России была проведена «по-разному», и в этом Голикова «права».

По словам Скворцовой, изначально Минздраву поставили условия о недопустимости закрытия маломощных медорганизаций, которые являются единственными для какой-либо территории, детских отделений. Оптимизация должна была коснуться только крупных городов, «излишних коек, как правило терапевтического профиля». Министр добавила, что с регионами должны были проводить «очень серьезную разъяснительную работу».

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Скворцова также не согласилась со словами о снижении доступности и качества предоставляемых населению медицинских услуг, поскольку иначе не было бы роста продолжительности жизни в среднем на пять-шесть лет.

Ранее сегодня вице-премьер правительства России Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1» подвергла критике проведенную программу оптимизации в области здравоохранения, назвав ее результаты ужасными. «Во многих регионах страны оптимизация здравоохранения была проведена ужасно. И качество, и доступность услуг в здравоохранении резко ухудшились», — сказала она. По ее словам, в сложившейся ситуации «виноваты все — и центр, и регионы». Голикова также поручила регионам после 10 января 2020 года представить свои программы модернизации первичного звена здравоохранения.

В ноябре Голикова, курирующая в кабмине в том числе вопросы здравоохранения, заявила, что во многих регионах оптимизация этой отрасли «была проведена неудачно», уточнив, что мединфраструктуру «никто не трогал с конца 1950-х годов». С ее мнением согласился первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, отрасль нуждается в модернизации медучреждений, которые находятся в плохом, «если не сказать — ужасном», состоянии.

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В конце октября президент России Владимир Путин призвал усилить работу по повышению уровня первичного звена здравоохранения. «Первичное звено по сути своей — самое близкое к людям, крайне важное для них», — заявил он. Президент также указал на то, что сегодня более 60% граждан невысоко оценивают качество здравоохранения, в первую очередь в первичном звене, среди которых работа поликлиник и городских больниц. «Хотел бы повторить: для всех нас это требование значит необходимость серьезно усилить работу по обозначенному направлению», — сказал Путин.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Вероника Скворцова, Татьяна Голикова
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