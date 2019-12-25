Голикова назвала ужасным проведение оптимизации в здравоохранении

Вице-премьер Татьяна Голикова прокомментировала проведение оптимизации в отрасли здравоохранения в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

По ее словам, оптимизация была проведена ужасно во многих российских регионах и качество и доступность медицинских услуг в ее результате «резко ухудшилось». Голикова отметила, что в таком выполнении оптимизации «виноваты все — и центр, и регионы». Сейчас необходимо исправлять сложившуюся ситуацию, отметила она.

Кроме того, вице-премьер сообщила, что власти обсуждают вопрос передачи здравоохранения на федеральный уровень, отметив, что против этого выступают некоторые регионы.

Ранее, в начале ноября, Голикова уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно». Аналогичное мнение выразил вице-премьер Антон Силуанов. По его словам, отрасль нуждается в модернизации медучреждений, которые находятся в плохом, «если не сказать ужасном» состоянии.



Реформу здравоохранения начали в 2010 году. Она предполагала оптимизацию расходов за счет закрытия неэффективных больниц и использование высокотехнологичных медучреждений. По оценке экспертов Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР), в результате оптимизации с 2000 по 2015 год в России в два раза сократилось число больниц — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник уменьшилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.