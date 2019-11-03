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Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
Более того, министр здравоохранения Вероника Скворцова отметила, что медицинскую инфраструктуру «системно никто не трогал с конца 50-х годов». По мнению вице-премьера Антона Силуанова, медучреждения находятся «в ужасном состоянии»
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Вице-премьер Татьяна Голикова (курирует в правительстве социальный блок) в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» прокомментировала результаты оптимизации системы здравоохранения. Об этом передают «Вести».

По ее мнению, во многих российских регионах оптимизация «была проведена неудачно».

«Системно [медицинскую] инфраструктуру никто не трогал с конца 50-х годов», — сообщила в том же эфире министр здравоохранения Вероника Скворцова (цитата по «РИА Новости»).

Вице-премьер Антон Силуанов также раскритиковал медицинские учреждения: «Тема не решалась годами. [Необходима] модернизация поликлиник, районных больниц, которые в плохом, если не сказать, в ужасном состоянии».

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Реформа здравоохранения началась в 2010 году, когда был принят закон об обязательном медицинском страховании, объяснял директор НИИ организации здравоохранения при департаменте здравоохранения Москвы Давид Мелик-Гусейнов. Она заключалась в оптимизации расходов за счет закрытия неэффективных больниц и расширения использования высокотехнологичных медучреждений. Кроме того, аналогичные меры начали принимать еще в 2003-2005 годах

В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений. Специалисты тогда отмечали, что в случае сохранения таких темпов закрытия больниц (примерно 353 ежегодно) к 2021–2022 годам количество медучреждений в стране достигнет 3 тыс., то есть уровня Российской империи в 1913 году.  

Автор: Артём Губенко
Теги: здравоохранение, Татьяна Голикова, оптимизация
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