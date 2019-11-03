Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах

Вице-премьер Татьяна Голикова (курирует в правительстве социальный блок) в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» прокомментировала результаты оптимизации системы здравоохранения. Об этом передают «Вести».
По ее мнению, во многих российских регионах оптимизация «была проведена неудачно».
«Системно [медицинскую] инфраструктуру никто не трогал с конца 50-х годов», — сообщила в том же эфире министр здравоохранения Вероника Скворцова (цитата по «РИА Новости»).
Вице-премьер Антон Силуанов также раскритиковал медицинские учреждения: «Тема не решалась годами. [Необходима] модернизация поликлиник, районных больниц, которые в плохом, если не сказать, в ужасном состоянии».