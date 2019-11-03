Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах

Более того, министр здравоохранения Вероника Скворцова отметила, что медицинскую инфраструктуру «системно никто не трогал с конца 50-х годов». По мнению вице-премьера Антона Силуанова, медучреждения находятся «в ужасном состоянии»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Вице-премьер Татьяна Голикова (курирует в правительстве социальный блок) в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» прокомментировала результаты оптимизации системы здравоохранения. Об этом передают «Вести».

По ее мнению, во многих российских регионах оптимизация «была проведена неудачно».

«Системно [медицинскую] инфраструктуру никто не трогал с конца 50-х годов», — сообщила в том же эфире министр здравоохранения Вероника Скворцова (цитата по «РИА Новости»).

Вице-премьер Антон Силуанов также раскритиковал медицинские учреждения: «Тема не решалась годами. [Необходима] модернизация поликлиник, районных больниц, которые в плохом, если не сказать, в ужасном состоянии».