В Москве отравились 16 приехавших на соревнования детей

Дети, которые прибыли в столицу на соревнования по робототехнике, проживали в московском отеле Red Brick. Там предположили, что они могли отравиться либо на прогулке, либо в столовой, которая не относится к гостинице

В Москве отравились 16 детей, которые прибыли в столицу из разных регионов на соревнования по робототехнике. Об этом РБК сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

«На место проживания детей <…> в течение 5-8 минут прибыли бригады центра экстренной медицинской помощи и скорой медицинской помощи», — сообщили в департаменте. По предварительным данным, у них диагностировали бактериальное пищевое отравление.

Детей госпитализируют. В ведомстве отметили, что они находятся в удовлетворительном состоянии, угрозы для их жизней нет.

Заболевшие дети проживали в столичном отеле Red Brick. Как сообщили «РИА Новости» в отеле, недомогание они почувствовали после полудня 24 декабря, детям вызвали скорую. Сотрудник отеля отметил, что точная причина отравления не известна. «Кто-то грешит на столовую, но она к нам не относится, либо они гулять еще ходили, они все взрослые же, неизвестно, где они отправились», — заявил он. По словам собеседника агентства, детям, «наверное, лет по 15-17».