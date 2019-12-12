В Ханты-Мансийске более 60 детсадовцев заболели острой кишечной инфекцией

В детском саду «Страна чудес» в Ханты-Мансийске более 60 человек заразились острой кишечной инфекцией, учреждение закрыли на карантин. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения округа.

«Всего зарегистрировано 63 случая, из них три ребенка находятся на лечении в стационаре», — говорится в сообщении. В депздраве уточнили, что тяжелых случаев заболевания нет.

Другие образовательные учреждения города работают в штатном режиме.

Ханты-Мансийский межрайонный следственный отдел начал проверку. Ее организовали из-за подозрения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Причины заболевания установят после совместной проверки со специалистами Роспотребнадзора. После этого в ведомстве примут процессуальное решение.

Проверку из-за инфекции также начали в Ханты-Мансийской межрайонной прокуратуре. В ней примут участие специалисты в области эпидемиологии, здравоохранения и образования.