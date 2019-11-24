В Хабаровске в психинтернате отравились более 20 детей

В Хабаровске в психинтернате отравились более 20 детей

В детском психоневрологическом интернате 26 воспитанников заболели острой кишечной инфекцией, сообщает управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

По данным ведомства, вспышку инфекции зафиксировали 18 ноября. 20 заболевших поместили в отдельном блоке интерната, где создали инфекционный стационар, еще шестерых госпитализировали. В сообщении отмечается, что состояние больных детей удовлетворительное.

После распространения инфекции сотрудники Роспотребнадзора провели в интернате эпидемиологическое расследование, в ходе которого они обнаружили нарушения санитарного законодательства на пищблоке. После лабораторных исследований специалисты установили, что дети заразились норовирусом.

Норовирус — разновидность кишечной инфекции ротавируса, который отличается быстрым распространением и излечением.

В начале ноября острую кишечную инфекции обнаружили у 31 ребенка, которые отравились в поезде Владикавказ-Москва. Они возвращались из санатория в Минеральных Водах.Следователи возбудили уголовное дело.

