В Ростовской области 25 человек отравились японской едой

В Ростовской области в городе Шахты 25 человек отравились японской едой в одном из заведений города. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по области.

Отравление произошло после употребления заказанной в сети «Суши микс» еды. Сейчас специалисты проводят эпидемиологическое расследование. В сообщении указывается, что в ведомстве составили протокол о временном запрете работы сети. Кроме того, в суд направили материалы для рассмотрения вопроса об административном приостановлении деятельности заведения.

По информации Следственного комитета, пострадавшие заразились острой кишечной инфекцией

Первые сообщение об отравлениях в ресторане «Суши Микс» появились в местных СМИ 18 декабря. В частности, местное издание «1Рнд» сообщало, что из-за отравления японской едой к врачам обратилось 12 жителей города Шахты.

Утром 19 декабря из-за сообщений СМИ Следственное управление СК России по Ростовской области начало доследственную проверку. По ее итогам примут процессуальное решение.