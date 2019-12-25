Суд дал хакерам от 10 до 13 лет по делу о взломе билетных баз РЖД и S7

Суд дал хакерам от 10 до 13 лет по делу о взломе билетных баз РЖД и S7

Хакеры, по версии следствия похитившие 17 млн руб. на фиктивном возврате железнодорожных и авиабилетов, получили до 13 лет колонии. Главе группы вменяют также заказное убийство следователя МВД Евгении Шишкиной

Андрей Жданов, Кирилл Кулабухов и Максим Матюшев (Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»)

Басманный суд Москвы назначил от десяти до 13 лет лишения свободы трем хакерам, обвиняемым в махинациях с фиктивным возвратом билетов РЖД и S7 c ущербом в 17 млн руб. Такой приговор вынес судья Артур Карпов, сообщила РБК пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

30-летний Максим Матюшев из Кингисеппа получил 13 лет колонии строгого режима, 32-летний Андрей Жданов из Новосибирска — 12,5 лет колонии строгого режима, 33-летний москвич Кирилл Кулабухов — 10 лет колонии общего режима. Им вменяли создание преступного сообщества (ст. 210 УК) и 67 эпизодов мошенничества в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК).

Руководителем банды, которая обманула 31 компанию, следствие считает Ярослава Сумбаева. Его будут судить отдельно: Сумбаева не было в России на момент арестов его подельников, но в итоге он был задержан на территории Грузии и в октябре этого года экстрадирован в Россию. Помимо мошенничества с билетами, ему вменяется заказное убийство старшего следователя по особо важным делам управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу Евгении Шишкиной, по версии следствия, полностью организованное через даркнет.

Хищения на билетах

Сумбаев и Матюшев познакомились в 2012 году на одном из интернет-форумов о нелегальном заработке, оба на тот момент были в розыске за хищение средств с банковских карт и решили работать вместе. Преступления они совершали в 2013–2014 годах, для этого пришлось вовлечь в преступное сообщество почти 30 человек в нескольких регионах России, утверждала в суде гособвинитель Диана Оганян.