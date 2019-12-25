Суд дал хакерам от 10 до 13 лет по делу о взломе билетных баз РЖД и S7

Хакеры взломали базы данных ООО «С7 билет» (структура авиаперевозчика S7) и компании «Универсальная финансовая система» (партнер РЖД), получив таким образом логины и пароли корпоративных клиентов этих сервисов. Так они смогли приобретать билеты на самолеты и поезда за счет многочисленных юрлиц. Билеты оформлялись на паспортные данные подставных добровольцев, желающих заработать, — они в хакерской терминологии называются «дропами». После оформления такого билета за счет юрлица «дроп» шел в кассу вокзала или аэропорта и оформлял возврат, получая на руки наличные.
Деньги распределялись между членами группы: 45% дохода шло Сумбаеву, 40% — Матюшеву, 15% — программисту Кулабухову, который должен был разработать способ автоматизировать сбор данных компаний — клиентов перевозчиков. Он сделал это с помощью писем с вирусами: переходя по ссылкам в письмах, сотрудники компаний невольно давали хакерам доступ к корпоративным сетям и личным кабинетам кассиров. Это в дальнейшем позволило хакерам от имени кассиров заполнять макеты электронных маршрутных квитанций данными «дропов».
«Дропов» предполагаемые мошенники искали с помощью объявлений на форумах, при этом Матюшев использовал ник «ТС с огромной репой», а Сумбаев — «Хулиган из Питера».
Всего мошенники купили за счет компаний более 5 тыс. билетов. От действий хакеров пострадали в основном туроператоры и логистические организации, в том числе «В.И.П. СЕРВИС», «Интурист-Находка», «Виза конкорд трэвел», Приморское агентство авиационных компаний, «Старлайнер» и «С7 билет». Сумма ущерба для каждой из компаний достигала 3,5 млн руб.
Махинации с 2014 года расследовала подполковник Евгения Шишкина из управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу. 10 октября 2018 года неизвестный застрелил ее у подъезда ее дома в поселке Архангельское Красногорского района Подмосковья. Шишкина получала угрозы (так, в январе 2018 года неизвестные сожгли ее автомобиль) и докладывала о них руководству в рапортах, но от предложенной госзащиты отказывалась, сообщал Следственный комитет.
За несколько лет до убийства Шишкиной был избит и ранен один из «дроповодов» (координатор номиналов, на которых выписывались билеты) из преступного сообщества Сумбаева Роман Михайлов, который стал информатором следствия, говорилось в расследовании Русской службы Би-би-си.
Сумбаев мог стоять за магазином наркотиков Los Zetas, который работал на площадке RAMP; кроме того, Сумбаев вел совместный бизнес с бывшим руководителем инвестиционной компании «Энергокапитал» Михаилом Бабариным, который якобы вложил $250 тыс. в его криптовалютный проект, сообщало издание. Бабарин, по данным Би-би-си, в свою очередь «очень хорошо общается» с руководителем промышленного холдинга «Ленинец» Анатолием Турчаком, отцом зампреда Совета Федерации Андрея Турчака. Бабарин в разговоре с Би-би-си отрицал общение с Сумбаевым, а Турчак-старший — с Бабариным.
В исполнении убийства следователя Шишкиной признался 19-летний студент медицинского вуза Абдулазиз Абдулазизов, а заказчиком убийства следствие считает Сумбаева, который в течение нескольких лет писал следователю с анонимных интернет-аккаунтов. По версии следствия, Сумбаев изначально поручил заказ одному из несовершеннолетних координаторов магазина Los Zetas, а тот передал предложение своему другу Абдулазизову.