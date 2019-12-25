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Суд дал хакерам от 10 до 13 лет по делу о взломе билетных баз РЖД и S7
Хакеры, по версии следствия похитившие 17 млн руб. на фиктивном возврате железнодорожных и авиабилетов, получили до 13 лет колонии. Главе группы вменяют также заказное убийство следователя МВД Евгении Шишкиной
Андрей Жданов, Кирилл Кулабухов и Максим Матюшев (Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»)

Басманный суд Москвы назначил от десяти до 13 лет лишения свободы трем хакерам, обвиняемым в махинациях с фиктивным возвратом билетов РЖД и S7 c ущербом в 17 млн руб. Такой приговор вынес судья Артур Карпов, сообщила РБК пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

30-летний Максим Матюшев из Кингисеппа получил 13 лет колонии строгого режима, 32-летний Андрей Жданов из Новосибирска — 12,5 лет колонии строгого режима, 33-летний москвич Кирилл Кулабухов — 10 лет колонии общего режима. Им вменяли создание преступного сообщества (ст. 210 УК) и 67 эпизодов мошенничества в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК).

Руководителем банды, которая обманула 31 компанию, следствие считает Ярослава Сумбаева. Его будут судить отдельно: Сумбаева не было в России на момент арестов его подельников, но в итоге он был задержан на территории Грузии и в октябре этого года экстрадирован в Россию. Помимо мошенничества с билетами, ему вменяется заказное убийство старшего следователя по особо важным делам управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу Евгении Шишкиной, по версии следствия, полностью организованное через даркнет.

Хищения на билетах

Сумбаев и Матюшев познакомились в 2012 году на одном из интернет-форумов о нелегальном заработке, оба на тот момент были в розыске за хищение средств с банковских карт и решили работать вместе. Преступления они совершали в 2013–2014 годах, для этого пришлось вовлечь в преступное сообщество почти 30 человек в нескольких регионах России, утверждала в суде гособвинитель Диана Оганян.

Хакеры взломали базы данных ООО «С7 билет» (структура авиаперевозчика S7) и компании «Универсальная финансовая система» (партнер РЖД), получив таким образом логины и пароли корпоративных клиентов этих сервисов. Так они смогли приобретать билеты на самолеты и поезда за счет многочисленных юрлиц. Билеты оформлялись на паспортные данные подставных добровольцев, желающих заработать, — они в хакерской терминологии называются «дропами». После оформления такого билета за счет юрлица «дроп» шел в кассу вокзала или аэропорта и оформлял возврат, получая на руки наличные.

Деньги распределялись между членами группы: 45% дохода шло Сумбаеву, 40% — Матюшеву, 15% — программисту Кулабухову, который должен был разработать способ автоматизировать сбор данных компаний — клиентов перевозчиков. Он сделал это с помощью писем с вирусами: переходя по ссылкам в письмах, сотрудники компаний невольно давали хакерам доступ к корпоративным сетям и личным кабинетам кассиров. Это в дальнейшем позволило хакерам от имени кассиров заполнять макеты электронных маршрутных квитанций данными «дропов».

«Дропов» предполагаемые мошенники искали с помощью объявлений на форумах, при этом Матюшев использовал ник «ТС с огромной репой», а Сумбаев — «Хулиган из Питера».

Всего мошенники купили за счет компаний более 5 тыс. билетов. От действий хакеров пострадали в основном туроператоры и логистические организации, в том числе «В.И.П. СЕРВИС», «Интурист-Находка», «Виза конкорд трэвел», Приморское агентство авиационных компаний, «Старлайнер» и «С7 билет». Сумма ущерба для каждой из компаний достигала 3,5 млн руб.

Убийство через даркнет

Махинации с 2014 года расследовала подполковник Евгения Шишкина из управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу. 10 октября 2018 года неизвестный застрелил ее у подъезда ее дома в поселке Архангельское Красногорского района Подмосковья. Шишкина получала угрозы (так, в январе 2018 года неизвестные сожгли ее автомобиль) и докладывала о них руководству в рапортах, но от предложенной госзащиты отказывалась, сообщал Следственный комитет.

За несколько лет до убийства Шишкиной был избит и ранен один из «дроповодов» (координатор номиналов, на которых выписывались билеты) из преступного сообщества Сумбаева Роман Михайлов, который стал информатором следствия, говорилось в расследовании Русской службы Би-би-си.

Сумбаев мог стоять за магазином наркотиков Los Zetas, который работал на площадке RAMP; кроме того, Сумбаев вел совместный бизнес с бывшим руководителем инвестиционной компании «Энергокапитал» Михаилом Бабариным, который якобы вложил $250 тыс. в его криптовалютный проект, сообщало издание. Бабарин, по данным Би-би-си, в свою очередь «очень хорошо общается» с руководителем промышленного холдинга «Ленинец» Анатолием Турчаком, отцом зампреда Совета Федерации Андрея Турчака. Бабарин в разговоре с Би-би-си отрицал общение с Сумбаевым, а Турчак-старший — с Бабариным.

В исполнении убийства следователя Шишкиной признался 19-летний студент медицинского вуза Абдулазиз Абдулазизов, а заказчиком убийства следствие считает Сумбаева, который в течение нескольких лет писал следователю с анонимных интернет-аккаунтов. По версии следствия, Сумбаев изначально поручил заказ одному из несовершеннолетних координаторов магазина Los Zetas, а тот передал предложение своему другу Абдулазизову.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: хакеры, приговор
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