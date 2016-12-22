Очевидцы наезда автобуса на людей в Москве рассказали подробности ДТП

Автобус практически полностью разбился и застрял в пешеходном переходе, рассказал РБК Роман — очевидец наезда транспортного средства на людей в районе станции метро «Славянский бульвар», в результате которого погибли как минимум пять человек.

«Паники нет, все [очевидцы] в удивлении и снимают на телефоны все происходящее», — отметил он.

Видео: @mossight / Twitter

Другой очевидец, Ирина, рассказала РБК, что на месте происшествия работают медики и спасатели. «Под автобусом могут быть жертвы. Везде полиция, служба метро и много людей», — сказала она.

По словам Анны, которая стояла с другой стороны перехода у торгового центра «Океания», к месту ДТП прилетел вертолет с красным крестом. «Огорожена правая часть выхода. Стекло автобуса вдребезги разбито», — отметила она в разговоре с РБК. Еще один очевидец, Евгений, рассказал в беседе с РБК, что на месте наезда автобуса «вертолеты садятся прямо на проезжую часть, много скорой помощи, пожарных, МЧС».

По словам очевидца Макара, переход по-прежнему открыт для пешеходов с другой стороны. «Я проходил по пешеходному переходу, и увидел небольшое скопление людей и автобус. Спасатели вытаскивали пострадавших и погибших. Здесь много нарядов скорой помощи, пожарных, потом прилетел вертолет», — рассказал он РБК. «На улице большая толпа людей. Паники нет, все просто стоят и смотрят», — добавил Макар. По его словам, автобус поврежден несильно, смята только крыша и боковое стекло.

Водитель, предположительно, получил травму головы, сказал РБК очевидец Николай. «Я видел, как он выходил из перехода с перебинтованной головой в сопровождении полицейских, которые посадили его в машину. Лицо было окровавлено», — уточнил он.

О том, что рейсовый автобус въехал в подземный переход в районе метро «Славянский бульвар» стало известно ранее, 25 декабря. В результате происшествия пострадали, по разным данным, от 10 до 15 человек. Предварительно при ДТП погибли пять человек, сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД по Москве.

В пресс-службе «Мострансавто» сообщили РБК, что автобус принадлежит их компании.