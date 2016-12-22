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Водитель заявил о «внезапном движении» сбившего людей в Москве автобуса
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Водитель заявил о «внезапном движении» сбившего людей в Москве автобуса
Общество, 25 дек, 17:01
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Водитель заявил о «внезапном движении» сбившего людей в Москве автобуса
Автобус, въехавший в подземный переход на Славянском бульваре, начал движение самопроизвольно, утверждает водитель Виктор Тихонов. По его словам, он пытался остановить машину, но не смог
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Водитель автобуса, съехавшего по ступеням подземного перехода в Москве на Славянском бульваре, во время допроса в Следственном комитете сообщил о внезапном самопроизвольном начале движения машины. Об этом сообщает СКР.

«Со слов водителя, автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение. При этом, несмотря на его попытки остановить автобус, тормозная система не сработала, и автобус продолжил движение», — говорится в сообщении ведомства.

В результате происшествия, по данным департамента здравоохранения Москвы, погибли четыре человека, по данным МВД — пять человек. Более десяти получили ранения. Следователи и криминалисты ГСУ СК России по городу Москве работают на месте происшествия и опрашивают очевидцев трагедии, сообщает СКР.

Автобус в Москве въехал в подземный переход. Фотогалерея Еще 8 фото
Фотогалерея

После аварии с автобусом было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ и ст. 264 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Очевидец произошедшего Людмила Иванцова рассказала РБК, что переходила Кутузовский проспект и услышала сильный грохот. «Впереди идущие люди бежали в мою сторону и кричали, что в переход въехал автобус», — рассказала она. По ее словам, автобус уже достали, «у него разбиты оконные стекла с обеих сторон, смята передняя правая часть». «Особенно серьезных повреждений на первый взгляд нет», — добавила она.

Корреспондент РБК, находящийся на месте аварии, передает, что переход, где произошла авария, работает только на выход.

О том, что автобус стоял на остановке с выключенным двигателем, после чего внезапно начал движение, сообщил телеканалу «Дождь» очевидец Алексей Коростелев. ​По его словам, водитель обещал начать движение через 15 минут, однако начал его быстрее. «​Я только сел, минут пять прошло, он ни с того ни с сего дает по газам. Впереди стоял автобус, выезжает на тротуар, он мог в деревья поехать, а он специально, мне так показалось, взял и в переход ударился», — приводит его слова издание.

Пострадавшие получат страховые выплаты по ОСАГО в пределах 500 тыс. руб. за вред здоровью и до 400 тыс. за потерю имущества, сообщили РБК в предприятии «Мострансавто», которому принадлежит автобус. Родственникам погибших также предусмотрены выплаты. «Размер пока не определен», — добавили в компании.

Видео: life.ru

Ранее РЕН ТВ без указания источника информации сообщил, что водитель во время допроса рассказал, что «перепутал газ и тормоз», когда «хотел перепарковаться».

За рулем автобуса был 58-летний Виктор Тихонов. По словам представителя компании «Мострансавто», которой принадлежал автобус, перед выездом на маршрут он прошел медосмотр и был допущен к рейсу. «У него стаж более 20 лет, российское гражданство, в «Мострансавто» он работает с 2000 года», — сообщили в компании.

Авторы: Наталья Демченко, Дмитрий Серков, Ольга Агеева.
Теги: погибшие , Москва , ДТП , водитель
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