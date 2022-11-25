Бывший замглавы управления Минобороны по гособоронзаказу получил пять лет колонии

Экс-составитель оборонзаказа получил пять лет колонии по делу о взятках

Суд лишил экс-замглавы управления Минобороны по гособоронзаказу звания полковника и обратил изъятое имущество в пользу государства. По данным следствия, за три года Леонид Харламов получил взятки на 6,5 млн руб. Он признал вину

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Московский гарнизонный военный суд приговорил бывшего замглавы управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа (ДОГОЗ) Леонида Харламова к пяти годам колонии строгого режима, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Харламова признали виновным в получении крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК). Максимальное наказание по этой статье предусматривает 15 лет лишения свободы.

Подсудимого лишили звания полковника, а конфискованные у него 3,9 млн руб. и имущество на сумму 2,3 млн руб. обратили в пользу государства.

При вынесении приговора судья учел признание Харламовым вины, заключение сделки со следствием, наличие благодарностей, госнаград и участие в боевых действиях в Сирии, отмечает ТАСС.

Харламова задержали, после того как в марте он решил уволиться из Минобороны в связи с истечением срока службы по контракту. Уголовное дело было заведено в июле. По версии следствия, он с июля 2019 года по март 2022-го получал взятки от гендиректора воронежского АО «РИФ» Александра Иванова за «общее покровительство» и обеспечение его фирмы госзаказами. В общей сложности Иванов через посредников передал бывшему полковнику 6,5 млн руб.

В сентябре «Коммерсантъ» писал, что Харламов полностью признал вину, суд посчитал его показания «законным способом смягчения ответственности». Его отпустили из СИЗО, сменив меру пресечения на запрет определенных действий. Два месяца спустя военная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении экс-полковника и направила его в суд.