«Коммерсантъ» узнал об обвинении экс-составителя оборонзаказа во взятках

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Главная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в Московский гарнизонный военный суд материалы уголовного дела о получении взяток в отношении бывшего замначальника управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа (ДОГОЗ) полковника в отставке Леонида Харламова, сообщает «Коммерсантъ».

Как рассказал изданию помощник судьи Александр Примако, судья Вадим Корчагин пока еще не назначил дату рассмотрения уголовного дела по существу. По его словам, 10 ноября суд решит, продлевать ли наложенный на имущество Харламова арест. О каком именно имуществе идет речь, не уточняется. Только после этого судья назначит дату рассмотрения самого дела, на первом заседании будет решено, в каком режиме будут проходить слушания.

С лета Харламов находился под арестом. Однако, по данным газеты, в конце сентября следствие просило суд при продлении меры пресечения для обвиняемого ограничиться запретом определенных действий. Это решение обусловлено его признательными показаниями и заключенным досудебным соглашением о сотрудничестве с прокуратурой. Суд согласился с просьбой следователей.

Уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере, максимальное наказание — лишение свободы до 15 лет) в отношении Харламова завели летом. По версии следствия, он в течение трех лет получал взятки от гендиректора воронежского АО «РИФ» Александра Иванова за покровительство и обеспечение его фирмы госзаказами. В общей сложности полученная чиновником сумма составила около 6,5 млн руб. Он полностью признал свою вину. Ему может грозить до пятнадцати лет лишения свободы.

Харламова задержали, после того как в марте он решил уволиться из Минобороны в связи с истечением срока службы по контракту. Его преемник на посту решил провести ревизию и усомнился в законности договоров с воронежским предприятием. Он сообщил об этом департаменту военной контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ), а тот, в свою очередь, направил материалы в ГВСУ СКР.