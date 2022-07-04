«Коммерсантъ» узнал о коррупционном деле против составителя оборонзаказа

Следствие полагает, что чиновник брал взятки за обеспечение воронежского АО «Корпорация НПО «РИФ» гособоронзаказом. За три года ему заплатили 6,5 млн руб. Офицера арестовали на два месяца по обвинению в коррупции

Фото: Виктория Вотоновская / ТАСС

Главное военное следственное управление Следственного комитета России (ГВСУ СКР) возбудило уголовное дело против экс-замглавы управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа (ДОГОЗ) Леонида Харламова по подозрению в получении взяток в обмен на обеспечение воронежского предприятия госзаказами. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» без указания источника информации.

Дело завели по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По ней грозит до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, полковник решил получать взятки от руководства выполняющих гособоронзаказы коммерческих предприятий в 2019 году после назначения на свой пост. Он встретился с гендиректором АО «Корпорация НПО «РИФ» Александром Ивановым и предложил ему «общее покровительство» и включение предприятия в число исполнителей госконтрактов на разработку и производство продукции военного назначения в обмен на денежное вознаграждение.

АО «Корпорация НПО «РИФ» занимается разработкой и изготовлением продукции для железнодорожного транспорта, термоэлектрических модулей, толстопленочных нагревательных элементов, гибридной микроэлектроники, акустоэлектроники, фотоприемных устройств, электродвигателей малой мощности и т. д.

Глава компании согласился и с июля 2019 года по март 2022 года ежемесячно платил Харламову через посредников. В общей сложности он передал ему 6 млн 520 тыс. руб.

Харламова задержали после того, как в марте текущего года он решил уволиться из Минобороны в связи с истечением срока службы по контракту. Его преемник на посту решил провести ревизию и усомнился в законности договоров с воронежским предприятием. Он сообщил об этом департаменту военной контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ), а он, в свою очередь, направил материалы в ГВСУ СКР. Чиновника проверяют на причастность к другим похожим эпизодам.

Сейчас Харламов находится в Москве, его арестовали до предъявления обвинения на два месяца, так как следствие убедило суд, что он стремится выехать за рубеж и может попытаться надавить на свидетелей, используя связи.

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Харламов признал вину и сотрудничал со следствием. Защита и сам обвиняемый просили суд назначить ему домашний арест или запретить определенные действия. Адвокаты аргументировали это тем, что чиновник не собирается мешать следствию. Офицер утверждал, что ему не стали оформлять явку с повинной при задержании, хотя он об этом просил. Защита намерена обжаловать решение суда об аресте.

Гендиректора АО «Корпорация НПО «РИФ» Александра Иванова не стали судить и освободили от уголовной ответственности за дачу взяток должностному лицу благодаря показаниям.