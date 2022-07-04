«Коммерсантъ» узнал о коррупционном деле против составителя оборонзаказа
Главное военное следственное управление Следственного комитета России (ГВСУ СКР) возбудило уголовное дело против экс-замглавы управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа (ДОГОЗ) Леонида Харламова по подозрению в получении взяток в обмен на обеспечение воронежского предприятия госзаказами. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» без указания источника информации.
Дело завели по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По ней грозит до 15 лет лишения свободы.
По версии следствия, полковник решил получать взятки от руководства выполняющих гособоронзаказы коммерческих предприятий в 2019 году после назначения на свой пост. Он встретился с гендиректором АО «Корпорация НПО «РИФ» Александром Ивановым и предложил ему «общее покровительство» и включение предприятия в число исполнителей госконтрактов на разработку и производство продукции военного назначения в обмен на денежное вознаграждение.
АО «Корпорация НПО «РИФ» занимается разработкой и изготовлением продукции для железнодорожного транспорта, термоэлектрических модулей, толстопленочных нагревательных элементов, гибридной микроэлектроники, акустоэлектроники, фотоприемных устройств, электродвигателей малой мощности и т. д.
Глава компании согласился и с июля 2019 года по март 2022 года ежемесячно платил Харламову через посредников. В общей сложности он передал ему 6 млн 520 тыс. руб.
Харламова задержали после того, как в марте текущего года он решил уволиться из Минобороны в связи с истечением срока службы по контракту. Его преемник на посту решил провести ревизию и усомнился в законности договоров с воронежским предприятием. Он сообщил об этом департаменту военной контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ), а он, в свою очередь, направил материалы в ГВСУ СКР. Чиновника проверяют на причастность к другим похожим эпизодам.
Сейчас Харламов находится в Москве, его арестовали до предъявления обвинения на два месяца, так как следствие убедило суд, что он стремится выехать за рубеж и может попытаться надавить на свидетелей, используя связи.
Харламов признал вину и сотрудничал со следствием. Защита и сам обвиняемый просили суд назначить ему домашний арест или запретить определенные действия. Адвокаты аргументировали это тем, что чиновник не собирается мешать следствию. Офицер утверждал, что ему не стали оформлять явку с повинной при задержании, хотя он об этом просил. Защита намерена обжаловать решение суда об аресте.
Гендиректора АО «Корпорация НПО «РИФ» Александра Иванова не стали судить и освободили от уголовной ответственности за дачу взяток должностному лицу благодаря показаниям.