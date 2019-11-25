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Количество «семейных» преступлений упало на треть за три года
После вступления в силу закона о декриминализации побоев число преступлений на семейно-бытовой почве заметно снизилось. Полиция зачастую предпочитает «не соваться в семейные дела», утверждают эксперты
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Против женщин и детей

С 2015 по 2018 год количество преступлений против членов семей в России снизилось с 49,6 тыс. до 33,3 тыс. Только в двух федеральных округах, Южном и Дальневосточном, их число возросло — с 1,8 тыс. до 2,4 тыс. и с 2,1 тыс. до 2,6 тыс. соответственно. Такие данные содержатся в исследовании «Предупреждение преступлений в сфере семейно-бытовых отношений в России и за рубежом», проведенном СПбГУ (есть у РБК).

Снизилось и число потерпевших от преступлений, связанных с насилием в отношении членов семьи, — с 50,6 тыс. до 33,2 тыс. человек. Уменьшилось количество правонарушений против женщин и несовершеннолетних. В отношении женщин — членов семьи число насильственных преступлений сократилось с 35,7 тыс. до 24,4 тыс., а в отношении несовершеннолетних — с 11,3 тыс. до 5 тыс.

Резкое снижение числа указанных правонарушений авторы доклада связывают с вступлением в силу инициированного сенатором Еленой Мизулиной закона о декриминализации побоев. Количество преступлений по ст. 116 и 116.1 УК до 2016 года постоянно увеличивалось, а потом резко снизилось.

Спорный закон

До 2017-го побои «в отношении близких лиц» фигурировали в ст. 116 Уголовного кодекса, но два года назад был принят закон об их декриминализации в семье, разработанный сенатором Еленой Мизулиной. Он перевел побои близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые. Мизулина утверждала, что возможность уголовного наказания за избиение родственников может нанести «непоправимый вред семейным отношениям». Позднее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала принятие закона о декриминализации побоев в семье ошибкой.

При этом за три года увеличилось количество преступлений по ст. 115 УК (умышленное причинение легкого вреда здоровью), в том числе совершенных на семейно-бытовой почве, с 2 тыс. до 2,5 тыс. Это можно связать с декриминализацией домашних побоев, сказала РБК эксперт организации «ООН-женщины» Елена Мезенцева. «Наши правоохранительные органы стали более спокойно заявления принимать, потому что это не связано с уголовными делами», — считает она.

В последнее время есть тренд на снижение числа зарегистрированных преступлений, соглашается руководитель исследования, профессор кафедры уголовного права СПбГУ Владислав Щепельков: «Это может быть связано с изменением законодательства: после декриминализации побоев правоохранители в некоторых случаях считают, что не надо вообще туда соваться, заводить дела».

Юрист отметил, что снижается и число совершаемых преступлений. «Очень показательна ситуация со ст. 156 УК, где речь идет о жестоком обращении с детьми, — сказал Щепельков. — За десять лет там произошло снижение, по данным и МВД, и Росстата, в два с лишним раза, то есть детей реально стали бить меньше».

Семейная традиция

Исследование ситуации с домашним насилием проводилось в том числе методом опросов. Авторы доклада опросили 1655 человек, из которых 44 заявили, что за последний год подвергались семейному насилию, 13 обратились за помощью в правоохранительные органы, а четверо впоследствии забрали заявления.

Кроме того, опрос показал, что россияне предпочитают воспитательные беседы физическому наказанию детей. Только 18,3% опрошенных заявили, что могут применить легкую физическую силу к детям, если те не слушаются. 2% признались, что могут серьезно физически наказать ребенка за проступок.

По словам Щепелькова, исследователям пришлось продлить срок проведения опроса, поскольку граждане не хотели говорить на тему бытового насилия. С нежеланием говорить правду может быть связан и относительно низкий процент тех, кто признались, что наказывают своих детей, предположил он. «Но в целом, я думаю, мы получили достаточно корректные данные», — уверен эксперт.

Граждане очень неохотно признаются в том, что используют насилие, поэтому результаты опроса могут быть искажены, сказала Мезенцева. «Была информация о том, что не менее чем в 30% семей насилие есть, и в отношении детей цифры не должны быть ниже», — уверена она.

Летом 2019 года в опросе Левада-центра 31% опрошенных признались, что сталкивались с бытовым насилием или становились его свидетелями. Исследование показало, что чаще всего такому насилию подвергаются женщины 31–54 лет (8%). Довольно высок и процент мужчин старше 55 лет (7%), которые признались, что сталкивались с насилием в собственной семье. Самый же высокий процент знакомых с насилием среди россиян с уровнем образования ниже среднего.

Законопроект о домашнем насилии разрабатывается сейчас в парламенте. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение внести его в Госдуму до начала декабря. РБК писал, что в документ включат понятие защитного ордера для жертвы насилия и дадут определение преследованию жертвы. После публичного обсуждения законопроекта его соавтор, депутат Оксана Пушкина, рассказала РБК о поступающих авторам документа угрозах.

Тенденция в насилии

Авторы доклада называют интересной тенденцию, которую выявили, сравнивая доли потерпевших от разных видов преступлений, совершаемых на семейно-бытовой почве, в зависимости от пола потерпевшего. Женщины выступают жертвами в 28,7–35% убийств, совершаемых на семейно-бытовой почве, и составляют 24,9–29,2% потерпевших от преступлений, предусмотренных ст. 111 УК (умышленное причинение тяжелого вреда здоровью), совершаемых на той же почве.

В то же время доля женщин среди потерпевших от истязаний, совершаемых на семейно-бытовой почве, составляет 86–87%, от угроз убийством или причинением тяжкого вреда здоровью — от 70 до 75%. В 2015–2016 годах основную часть преступлений в сфере семейно-бытовых отношений в отношении женщин составляли истязания (ст. 117 УК) и угроза убийством или причинением тяжкого телесного вреда здоровью (ст. 119 УК). За последние два года резко уменьшилось число преступлений, предусмотренных статьей об истязаниях; количество преступлений, связанных с угрозами, мало изменилось.

Убийства на семейно-бытовой почве чаще совершают женщины, а жертвами их чаще становятся мужчины, отметил руководитель исследования Щепельков. «Но исследование приговоров показало, что на этом этапе явный крен в сторону виновности женщин выравнивается, — добавил он. — Оказывается, что женщины во многих случаях либо оборонялись, либо это была реакция на противоправное, аморальное поведение мужчины». Поэтому дела переквалифицируются со ст. 105 на убийства, совершенные при превышении пределов необходимой самообороны, в состоянии аффекта, либо на непревышение пределов самоообороны.

Автор: Евгения Кузнецова
Теги: домашнее насилие, опрос, СПбГУ
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