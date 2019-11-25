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Раскол церкви ,  
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Патриарх приостановил работу московского подворья церкви всея Африки
Решение о приостановке работы подворья Александрийской Православной Церкви последовало за признанием главой Александрийского патриархата украинской церкви, которую РПЦ считает раскольнической

Работа подворья Александрийской Православной Церкви, открытого в 1999 году в московском храме Всех Святых на Кулишках (Славянская площадь, д. 2) приостановлена по решению патриарха Кирилла, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерея Николая Балашова.

По словам протоиерея, такое решение было принято в связи с признанием Александрийским патриархатом Православной церкви Украины (ПЦУ), которую Русская православная церковь считает раскольнической.

Окончательное решение о судьбе подворья должно быть принято на заседании Священного Синода РПЦ, намеченном на конец декабря, добавил он. РБК направил официальный запрос в пресс-службу Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.

На политическом языке это как приостановка работы посольства, объяснил РБК решение источник в РПЦ.

8 ноября ПЦУ объявила о том, что папа и патриарх Александрии и всей Африки Феодор II помянул ее предстателя Епифания во время пятничного богослужения в списке прочих глав официально признанных православных церквей.

«Таким образом, одна из древнейших Поместных Церквей, вторая после Вселенского Патриархата за местом в диптихе, присоединилась к признанию автокефалии Православной Церкви Украины», — сообщила ПЦУ.

В тот же день председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что решение Феодора о признании «украинских раскольников» делает невозможным поминовение патриарха Александрийского патриархом Кириллом. Ранее за признание ПЦУ из диптихов РПЦ был вычеркнут глава Элладской православной церкви, архиепископ Афинский Иероним.

Православная церковь Украины была образована на объединительном соборе в декабре 2018 года в Киеве после решения Константинопольского патриархата предоставить ПЦУ автокефалию. После этого РПЦ разорвала отношения с Константинополем.

Подворье Александрийской Православной Церкви в Москве существовало с 1855-го по 1929-й годы. Подворье возобновило работу в столице России в 1999 году, когда под него был отведен храм Всех Святых на Кулишках. Настоятелем храма стал Афанасий (Киккотис), митрополит Киринский, экзарх Ливийского полуострова, представитель Патриарха Александрийского при Патриархе Московском и всея Руси.

Александрийская православная церковь, основанная по легенде апосто­лом и евангелистом Марком, насчитывает 27 митрополий и 4 епископии, расположенных в странах Африки. Патриаршая резиденция находится в Александрии. Официальный титул предстателя церкви — Его Блаженство Папа и Патриарх Великого Града Александрии, Ливии, Пентаполя, Эфиопии, всего Египта и всей Африки, Отец Отцов, Пастырь Пастырей, Архиерей Архиереев, Тринадцатый Апостол и Судия Вселенной.

Автор: Евгений Калюков
При участии: Артем Афонский
Теги: Церковь, РПЦ
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