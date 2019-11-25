Патриарх приостановил работу московского подворья церкви всея Африки

Решение о приостановке работы подворья Александрийской Православной Церкви последовало за признанием главой Александрийского патриархата украинской церкви, которую РПЦ считает раскольнической

Работа подворья Александрийской Православной Церкви, открытого в 1999 году в московском храме Всех Святых на Кулишках (Славянская площадь, д. 2) приостановлена по решению патриарха Кирилла, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерея Николая Балашова.

По словам протоиерея, такое решение было принято в связи с признанием Александрийским патриархатом Православной церкви Украины (ПЦУ), которую Русская православная церковь считает раскольнической.

Окончательное решение о судьбе подворья должно быть принято на заседании Священного Синода РПЦ, намеченном на конец декабря, добавил он. РБК направил официальный запрос в пресс-службу Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.

На политическом языке это как приостановка работы посольства, объяснил РБК решение источник в РПЦ.

8 ноября ПЦУ объявила о том, что папа и патриарх Александрии и всей Африки Феодор II помянул ее предстателя Епифания во время пятничного богослужения в списке прочих глав официально признанных православных церквей.