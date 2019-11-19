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В Госдуме сообщили о «лагерях» для подготовки протестов в России

Думская комиссия по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России обнаружила в ряде регионов так называемые лагеря, финансируемые из-за границы, в которых проходит подготовка организаторов протестных акций в стране. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По словам источника газеты, создание подобных центров инициируют НКО, которые могут действовать в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Крыму, Омске и в регионах Северного Кавказа. Депутаты не уточнили точный список организаций и их месторасположение.

Как заявил газете член комиссии Адальби Шхагошев, к числу таких лагерей по подготовке организаторов протестов можно отнести и «виртуальные», в которых речь идет о «концентрации протестных мыслей в соцсетях, не имеющей графического обозначения».

Парламентарии предлагают ввести уголовное наказание для организаторов несанкционированных акций, которые прошли обучение в подобных «лагерях», вплоть до лишения свободы, заявил Шхагошев. Он добавил, что законопроект об этом будет внесен в следующем году. По словам члена комиссии, депутата Андрея Исаева, пока не ясно, будут ли это поправки к действующим статьям УК или появится новая статья.

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14 ноября глава комиссии Василий Пискарев по итогам заседания сообщил, что депутаты обнаружили попытки вмешательства иностранных государств в дела России в 17 регионах страны. «Мы насчитали более 50 юридических лиц и физических лиц иностранных либо российских, но работающих за деньги из‑за границы, которые так или иначе влияли на внутреннюю политику субъектов», — заявил он. Эти юрлица, по его словам, помимо создания баз или лагерей по подготовке лидеров незаконных протестных акций, собирают информацию «для последующего использования ее для разжигания межрелигиозной, межнациональной и других видов розни».

Теги: Госдума, протесты
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