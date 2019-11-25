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В «Автодоре» допустили продление трассы Москва — Казань до Владивостока
По словам главы «Автодора» Вячеслава Петушенко, при успехах в социально-экономическом развитии страны трассу могут продлить до Владивостока. Первый участок ВСМ до Владимира начнут строить в 2020 году

Новая высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва — Казань, строительство которой планируется начать в 2020 году, в будущем может быть продлена до Владивостока. Об этом заявил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, передает ТАСС

«Мы бы хотели, чтобы она [ВСМ Москва — Казань — РБК] дошла до Владивостока. Когда это будет? Пока в планах на 2030 год доехать до Екатеринбурга. Хотя уже через пару лет мы будем решать, куда пойдем дальше», — уточнил он. 

По словам Петушенко, возможность продления трассы до Владивостока будет зависеть от социально-экономического развития страны. Глава «Автодора» также отметил, что в настоящее время компания работает над созданием опорной сети скоростных автодорог до 2035 года. «Дорожная часть, понимание того, какие города необходимо связать, есть, дорабатываем вопросы экономического характера», — сказал он.  

В начале ноября глава «Автодора» назвал стоимость проезда по новой трассе Москва — Казань. Предполагается, что она составит не более 2,5 тыс. руб. для легковых автомобилей и 6 тыс. руб. для грузовых. «Это аналогично тому, что сейчас есть по М-11 [ скоростная платная трасса Москва — Санкт-Петербург — РБК]» — подчеркнул Петушенко.  

Общество
Название трассы Москва — Казань решили определить голосованием

Ранее вице-премьер Максим Акимов анонсировал на 2020 год начало строительства участков трассы от Москвы до Владимира в 145 км. На втором этапе планируется проложить участок дороги в 142,8 км через город Канаш (Чувашия) и село Шали (Татарстан). На третьем этапе, который стартует в 2021 году, дорога пройдет от Владимира до Арзамаса (еще 267 км), в 2022-м соединят участки от Арзамаса до Канаша (239 км). Полностью новая скоростная автодорога должна быть готова к 2027 году.    

Проект трассы Москва — Казань включен в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года и является частью создаваемого транспортного коридора «Европа — Западный Китай». Общая стоимость ВСМ оценивается в 539 млрд руб. Протяженность трассы Москва — Казань составит 794 км. Трасса заменит существующую М7 «Волга». Минтранс России и «Автодор» также объявили о начале голосования по выбору названия для ВСМ.   

Автор: Кристина Астафурова
Теги: «Автодор», ВСМ Москва — Казань, Владивосток
Материалы по теме
Название трассы Москва — Казань решили определить голосованием
Общество
Глава «Автодора» назвал стоимость проезда по новой трассе Москва — Казань
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