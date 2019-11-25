В «Автодоре» допустили продление трассы Москва — Казань до Владивостока

По словам главы «Автодора» Вячеслава Петушенко, при успехах в социально-экономическом развитии страны трассу могут продлить до Владивостока. Первый участок ВСМ до Владимира начнут строить в 2020 году

Новая высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва — Казань, строительство которой планируется начать в 2020 году, в будущем может быть продлена до Владивостока. Об этом заявил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, передает ТАСС.

«Мы бы хотели, чтобы она [ВСМ Москва — Казань — РБК] дошла до Владивостока. Когда это будет? Пока в планах на 2030 год доехать до Екатеринбурга. Хотя уже через пару лет мы будем решать, куда пойдем дальше», — уточнил он.

По словам Петушенко, возможность продления трассы до Владивостока будет зависеть от социально-экономического развития страны. Глава «Автодора» также отметил, что в настоящее время компания работает над созданием опорной сети скоростных автодорог до 2035 года. «Дорожная часть, понимание того, какие города необходимо связать, есть, дорабатываем вопросы экономического характера», — сказал он.

В начале ноября глава «Автодора» назвал стоимость проезда по новой трассе Москва — Казань. Предполагается, что она составит не более 2,5 тыс. руб. для легковых автомобилей и 6 тыс. руб. для грузовых. «Это аналогично тому, что сейчас есть по М-11 [ скоростная платная трасса Москва — Санкт-Петербург — РБК]» — подчеркнул Петушенко.