«Автодор» и Минтранс открыли голосование по имени для трассы Москва — Казань, сообщается на сайте госкомпании.

«Уже есть несколько вариантов: «Восток», «Евразия», «Казань», — говорится в сообщении.

Кроме того, можно предложить свое название. Для этого необходимо написать комментарий под постом о дороге в соцсетях или отправить название на указанную в сообщении почту.

Ранее в пятницу глава «Автодора» Вячеслав Петушенко назвал стоимость проезда по новой трассе Москва — Казань. По его словам, она составит не более 2,5 тыс. руб. для легковых автомобилей и 6 тыс. руб. для грузовых. Первый этап строительства дороги начнется в 2020 году. Общая протяженность скоростной дороги Москва — Казань составит 794 км. Трасса заменит существующую М7 «Волга».