Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Появились критерии инвестирования средств ФНБ, доходы россиян могут оценивать с помощью их трат по картам, эксперты оценили средний размер депозита в России — эти и другие новости в обзоре РБК

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Медведев одобрил правила инвестирования из ФНБ

Фонд национального благосостояния — одна из основных «кубышек» России, за средства которой борются госкомпании и разного рода проекты. Минфин на прошлой неделе представил в правительство свои предложения о вложении средств ФНБ, и Медведев их одобрил.

ФНБ — российский суверенный фонд, который, согласно бюджетному правилу, формируется за счет сверхдоходов от продажи нефти. Для того чтобы правительство могло начать инвестировать средства ФНБ, его ликвидная часть должна превысить планку в 7% ВВП.

Ключевыми критериями инвестирования должны стать два параметра: доля ФНБ в финансировании проекта (должна составлять 20% максимум) и минимальная доходность вложений ФНБ (на уровне ОФЗ). Пресс-секретарь премьера Дмитрия Медведева от комментариев отказался, а в Минфине считают, что о конкретных параметрах пока говорить рано.

На форуме «Россия зовет!» президент Владимир Путин говорил, что средства из ФНБ не будут тратиться на продвижение нефтегазового сектора экономики, а пойдут скорее на развитие инфраструктуры и высокотехнологичных отраслей. Выделить деньги из ФНБ уже просили РЖД и «Почта России».

Банки нашли новый способ оценить долговую нагрузку россиян

С начала октября показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика, рассчитанный по методике ЦБ, — один из обязательных критериев при выдаче кредита и оценки его нагрузки на капитал банка. Крупные банки предлагают рассчитывать ПДН по дополнительным данным, например по информации о расходах клиента по карте.