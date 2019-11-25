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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Появились критерии инвестирования средств ФНБ, доходы россиян могут оценивать с помощью их трат по картам, эксперты оценили средний размер депозита в России — эти и другие новости в обзоре РБК
Фото: Сысоев Григорий / ТАСС

Медведев одобрил правила инвестирования из ФНБ

Фонд национального благосостояния — одна из основных «кубышек» России, за средства которой борются госкомпании и разного рода проекты. Минфин на прошлой неделе представил в правительство свои предложения о вложении средств ФНБ, и Медведев их одобрил.

  • ФНБ — российский суверенный фонд, который, согласно бюджетному правилу, формируется за счет сверхдоходов от продажи нефти. Для того чтобы правительство могло начать инвестировать средства ФНБ, его ликвидная часть должна превысить планку в 7% ВВП.
  • Ключевыми критериями инвестирования должны стать два параметра: доля ФНБ в финансировании проекта (должна составлять 20% максимум) и минимальная доходность вложений ФНБ (на уровне ОФЗ). Пресс-секретарь премьера Дмитрия Медведева от комментариев отказался, а в Минфине считают, что о конкретных параметрах пока говорить рано.
  • На форуме «Россия зовет!» президент Владимир Путин говорил, что средства из ФНБ не будут тратиться на продвижение нефтегазового сектора экономики, а пойдут скорее на развитие инфраструктуры и высокотехнологичных отраслей. Выделить деньги из ФНБ уже просили РЖД и «Почта России».

Банки нашли новый способ оценить долговую нагрузку россиян

С начала октября показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика, рассчитанный по методике ЦБ, — один из обязательных критериев при выдаче кредита и оценки его нагрузки на капитал банка. Крупные банки предлагают рассчитывать ПДН по дополнительным данным, например по информации о расходах клиента по карте.

  • ПДН рассчитывается как отношение платежей по кредитам к доходу гражданина: чем выше этот показатель, тем больше и нагрузка от такого кредита на капитал банка. Сейчас для расчета ПДН банки могут официально использовать лишь справку о доходах с работы для физлиц либо декларацию об уплаченных налогах для ИП. Из-за этого зачастую невозможно учитывать неофициальные доходы заемщиков. Для того чтобы включить и их в расчет, банки обсуждают с ЦБ разные варианты. Из ранее предложенных — добровольные декларации о доходах.
  • Новый механизм оценки доходов по платежам рассчитывает бюро кредитных историй «Эквифакс». Логика такова: если потребитель тратит какую-либо сумму, значит каким-то образом ее перед этим получил, а следовательно, эта сумма может характеризовать его доход. Согласие на обработку данных о платежах по картам будет давать сам клиент.
  • Другие эксперты не согласны с такой методикой, поскольку сложно оценить, являются ли те или иные траты и поступления регулярными или однократными. Например, нужно исключать такие операции, как возврат долга и транзакции между картами одного лица. Это тяжелая работа, и ЦБ может отнестись к идее с осторожностью.

Эксперты назвали размеры банковских депозитов россиян

Средний размер депозита россиянина в банке — 200 тыс. руб., следует из исследования, проведенного РИА «Рейтинг». По сравнению с 2018 годом размер депозитов россиян в банках вырос на 9%, до 2,4 трлн руб.

  • Наибольший средний депозит зафиксирован по статистике в Москве — более 800 тыс. руб. на вкладчика. По мнению экспертов, показатели столицы искажают общую картину, поскольку здесь живет порядка 10% россиян. Без учета Москвы размер среднего депозита составил бы 142 тыс. руб.
  • Меньше всего размер среднего депозита в Чечне (8,5 тыс. руб.), Ингушетии (9 тыс. руб.), Дагестане (22 тыс. руб.), Туве (27 тыс. руб.) и Карачаево-Черкесии (34 тыс. руб.).
  • За девять месяцев текущего года общий объем вкладов физлиц увеличился на 3,1%, до 891 млрд руб. А за год, с 1 октября 2018-го по 1 октября 2019-го, этот показатель увеличился на 9%, до 2,4 трлн руб.

Глава Пентагона потребовал отставки министра ВМС США из-за дела морпеха

Глава Пентагона Марк Эспер попросил министра ВМС США Ричарда Спенсера уйти в отставку по причине утраты доверия. Поводом послужило дело американского морского пехотинца Эдварда Галлахера, обвинявшегося в совершении военных преступлений в Афганистане.

  • Ричард Спенсер уже подал заявление об уходе, Трамп подтвердил отставку и поблагодарил министра. Вакантный пост займет адмирал, ныне посол США в Норвегии Кен Брейтуэйт.
  • Дело морского пехотинца Галлахера возникло после того, как два года назад в публичном доступе появились его фотографии на фоне тела уничтоженного боевика. Морпеха оправдали в убийстве предполагаемого террориста, но признали виновным в позировании на фоне убитого.
  • По данным СМИ, Спенсер в частном порядке предлагал сотрудникам Белого дома не вмешиваться в дело Галлахера, взамен обещая гарантировать его уход из ВМС с сохранением звания.
Авторы: Георгий Тадтаев, Кристина Астафурова
Теги: главные новости, банки, кредиты, ФНБ, Пентагон, депозит
Материалы по теме
Глава Пентагона попросил министра ВМС США уйти в отставку
Политика
СМИ узнали об одобрении Медведевым правил инвестирования из ФНБ
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Средний депозит россиян в банках оценили в ₽200 тыс.
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