Против протестующих в Белоруссии применили слезоточивый газ

Правозащитники сообщили о десятках задержанных

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Силовики использовали слезоточивый газ при разгоне участников акции протеста в белорусском городе Лида, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу УВД Гродненской области.

«Сотрудниками применялось спецсредство — слезоточивый газ. Пострадавших нет», - сообщили в ведомстве. Там также подтвердили, что при разгоне акции протеста были задержаны несколько десятков человек.

«Радио Свобода — Беларусь» опубликовало видео задержаний и сообщило, что силовики «жестко разгоняли» протестующих, некоторых били дубинками.

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По данным издания Tut.by, к месту проведения митинга приезжали машины скорой помощи. Telegram-канал Onliner опубликовал видео из Лиды, на котором видна группа ОМОН на улицах города. Недалеко от них девушка просит вызвать скорую помощь, однако кому именно понадобилась медицинская помощь и было ли это связано с протестом, неясно.