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Оператор мусорной реформы предупредил о банкротстве компаний в регионах
Порядка 21 региональной компании по вывозу мусора могут обанкротиться, заявил замруководителя Российского экологического оператора. Компании столкнулись с низкой собираемостью платежей
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Около 10% региональных операторов по вывозу бытового мусора находятся в тяжелом финансовом состоянии и без поддержки в скором времени могут обанкротиться. Об этом заявил заместитель гендиректора Российского экологического оператора (РЭО) Алексей Макрушин, передает ТАСС. РЭО — оператор мусорной реформы.

«Мы наблюдаем, что в регионах региональные операторы с такими тарифами очень скоро станут банкротами», — сказал он. По словам Макрушина, без поддержки они могут прекратить свое существование. «У нас на карандаше 21 региональный оператор», — добавил он. Всего в России были выбраны 245 региональных операторов, 215 из них уже приступили к работе, напомнили в пресс-службе РЭО.

РБК направил запрос в пресс-службу Российского экологического оператора.

По словам исполнительного директора Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) Светланы Бик, мусорные операторы появились практически во всех субъектах России, однако условия соглашений по тарифам с ними неоднократно менялись. «Получается [следующая] ситуация: сначала мы отыграли конкурсы, потом заключили соглашение с региональными операторами, а потом начались изменения тарифа. Пошли разговоры о том, что всё завышено. Но контракты-то уже заключены. Вы уже на основе этих контрактов провели конкурсы с вывозящими компаниями, запустилась целая цепочка бизнес-процессов», — сказала она в разговоре с РБК.

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По ее мнению, в бизнес-процессе вывоза мусора в России имеются серьезные недостачи, которые операторы не могут перекрыть за счет кредитов. «Финансовая модель в нормальном бизнес-процессе не может выдержать недостачу в 30%», — сказала она. Решить проблему, по ее мнению, может пересчет тарифа за вывоз мусора.

В августе «Ведомости» со ссылкой на исследование Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) писали о финансовых проблемах региональных операторов, занимающихся переработкой бытовых отходов. Так, компании столкнулись с низкой собираемостью платежей за вывоз мусора (в среднем менее 60% в месяц). Еще одной проблемой называлось изменение тарифов и нормативов вывоза мусора после заключения соглашений: ставки для операторов в первом полугодии повышались в пяти регионах страны — от 0,52% до 38,74%.

Ранее РЭО предложил взимать с россиян плату за вывоз мусора, исходя из количества мусорных баков, установленных на контейнерной площадке. В Минприроды заявили, что подготовили проект постановления правительства о переходе на оплату мусора, исходя из фактически накопленного объема.

Мусорная реформа началась в России в январе 2019 года. В большинстве регионов России были выбраны операторы по вывозу отходов, определены нормативы накопления ТКО и установлены тарифы за вывоз мусора, прописанные отдельной строкой в платежке за коммунальные услуги. Регулятором реформы стал Российский экологический оператор (РЭО), который был создан в рамках нацпроекта «Экология».

Авторы: Кристина Астафурова, Алена Прохоренко
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: вывоз мусора, отходы
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