Оператор мусорной реформы предупредил о банкротстве компаний в регионах

Порядка 21 региональной компании по вывозу мусора могут обанкротиться, заявил замруководителя Российского экологического оператора. Компании столкнулись с низкой собираемостью платежей

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Около 10% региональных операторов по вывозу бытового мусора находятся в тяжелом финансовом состоянии и без поддержки в скором времени могут обанкротиться. Об этом заявил заместитель гендиректора Российского экологического оператора (РЭО) Алексей Макрушин, передает ТАСС. РЭО — оператор мусорной реформы.

«Мы наблюдаем, что в регионах региональные операторы с такими тарифами очень скоро станут банкротами», — сказал он. По словам Макрушина, без поддержки они могут прекратить свое существование. «У нас на карандаше 21 региональный оператор», — добавил он. Всего в России были выбраны 245 региональных операторов, 215 из них уже приступили к работе, напомнили в пресс-службе РЭО.

РБК направил запрос в пресс-службу Российского экологического оператора.

По словам исполнительного директора Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) Светланы Бик, мусорные операторы появились практически во всех субъектах России, однако условия соглашений по тарифам с ними неоднократно менялись. «Получается [следующая] ситуация: сначала мы отыграли конкурсы, потом заключили соглашение с региональными операторами, а потом начались изменения тарифа. Пошли разговоры о том, что всё завышено. Но контракты-то уже заключены. Вы уже на основе этих контрактов провели конкурсы с вывозящими компаниями, запустилась целая цепочка бизнес-процессов», — сказала она в разговоре с РБК.