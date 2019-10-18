Оператор мусорной реформы предпочел переработку пакетов их запрету

Сейчас предпочтительнее развивать сферу переработки пластиковых пакетов и популяризировать среди населения использование многоразовых сумок, нежели ввести запрет на производство пакетов из пластика. Об этом заявил замглавы «Российского экологического оператора» (РЭО), госоператора мусорной реформы, Вячеслав Духин, передает ТАСС.

По словам замглавы РЭО, запрет пластиковых пакетов не должен стать единственной задачей и сейчас необходимо стремиться к сокращению неперерабатываемого мусора. Он привел данные, согласно которым в 2018 году в России произвели 41,7 млрд пластиковых пакетов, в том числе одноразовых. По сравнению с 2017-м их потребление снизилось на 6%, добавил Духин, отметив положительную тенденцию. По его словам, это показывает, что «ответственное и экологичное поведение потребителей может формироваться и без запретов».

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор готовит законопроект, который предусматривает запрет одноразовых пластиковых пакетов. В ведомстве пояснили, что их производство будет сокращаться поэтапно, но не уточнили, когда именно пакеты исчезнут из продажи.

В ассоциации операторов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» полный запрет на пластиковые пакеты назвали бессмысленным. Экологи отметили, что эффективнее сработает экономика дестимулирования: если пакеты из пластика станут дороже бумажных, их будут покупать меньше.