«Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов

Региональные операторы, ответственные за вывоз мусора, столкнулись с низкой собираемостью платежей. Также проблемы создает принудительный пересмотр тарифов на их услуги и изменение схем работы уже после заключения договора

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Региональные операторы, отвечающие за переработку коммунальных отходов, сталкиваются с целым рядом проблем, которые приводят к финансовой неустойчивости компаний и ставят под угрозу мусорную реформу. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на исследование Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ). Организация проанализировала работу и состояние 221 оператора.

Основные проблемы, которые коснулись большинства региональных операторов, — низкая собираемость платежей за вывоз мусора, пересмотр тарифов на услуги операторов и изменения схем их работы уже после подписания соглашений, выяснили в НАКДИ.

По данным НАКДИ, собираемость платежей за мусор в первом полугодии колеблется от 20 до 90%, в среднем — менее 60% в месяц. При этом многие операторы испытывают сложности с тем, чтобы закрыть кассовый разрыв, так как банки либо отказывают в кредитах, либо предлагают близкую к 20% ставку, отмечает организация. В Минприроды проблему признают, однако указывают, что со временем ситуация меняется. Так, например, в июне собираемость платежей выросла до 60%.

Еще одна большая проблема — изменение тарифов, схемы обращения с отходами и нормативов вывоза мусора уже после заключения соглашений с операторами. Так, например, ставки для операторов в первом полугодии были повышены в пяти регионах — от 0,52% в Алтайском крае до 38,74% в Пермском крае. Еще в 31 регионе — снижены: от 0,01% в Нижегородской области до 32,22% в Крыму. В Курской области тариф на второе полугодие менялся дважды.