Что случилось за ночь. Главные новости РБК

В России появится «гарантированный пенсионный план»
Российские власти подготовили финальный проект реформы накопительной пенсии, в ближайшее время он будет доступен для публичного обсуждения. Новая система получит название «гарантированный пенсионный план».
- Новая система — это переписанная система индивидуального пенсионного капитала, которая изначально предполагала автоматическую подписку россиян на отчисления взносов с зарплат на будущую пенсию. Этот вариант не поддержал президент.
- В переработанной системе взносы будут добровольными, их размер будет определять сам гражданин. Он сможет приостанавливать несколько раз выплату взносов, но в совокупности — не более чем на пять лет.
- Пенсионным оператором станет Национальный расчетный депозитарий. Все взносы будут застрахованы государством.
Экономисты раскритиковали проект нового бюджета России
Эксперты ведущих вузов страны (ВШЭ, МГУ, РАНХиГС, Финансовая академия и т.д.) изучили новый проект федерального бюджета. В их отзывах есть несколько ключевых замечаний.