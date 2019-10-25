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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Новые параметры накопительной пенсионной системы, «избыточный оптимизм» российского бюджета, Минфин США не даст «Роснефти» претендовать на собственность венесуэльской PDVSA — главные новости в обзоре РБК
Фото: Demian Stringer / ZUMA / ТАСС

В России появится «гарантированный пенсионный план»

Российские власти подготовили финальный проект реформы накопительной пенсии, в ближайшее время он будет доступен для публичного обсуждения. Новая система получит название «гарантированный пенсионный план».

  • Новая система — это переписанная система индивидуального пенсионного капитала, которая изначально предполагала автоматическую подписку россиян на отчисления взносов с зарплат на будущую пенсию. Этот вариант не поддержал президент.
  • В переработанной системе взносы будут добровольными, их размер будет определять сам гражданин. Он сможет приостанавливать несколько раз выплату взносов, но в совокупности — не более чем на пять лет.
  • Пенсионным оператором станет Национальный расчетный депозитарий. Все взносы будут застрахованы государством.

Экономисты раскритиковали проект нового бюджета России

Эксперты ведущих вузов страны (ВШЭ, МГУ, РАНХиГС, Финансовая академия и т.д.) изучили новый проект федерального бюджета. В их отзывах есть несколько ключевых замечаний.

  • Эксперты большинства вузов не согласились с прогнозами экономического роста, заложенного в бюджет. Оценка роста ВВП в 2020 году в 1,7% выглядит с их точки зрения излишне оптимистичной.
  • Даже с учетом реализации национальных проектов производительных расходов бюджетной системы, нацеленных на развитие человеческого капитала, недостаточно. В структуре бюджета к 2022 году будут сокращаться доли расходов на образование и здравоохранение.
  • Включение неналоговых платежей в Налоговый кодекс по факту является увеличением налоговой нагрузки. Хотя поступления в бюджет вырастут, это может осложнить ситуацию в экономике в целом.

Вашингтон расширит санкции против Citgo

Минфин США расширил санкции против нефтепереработчика Citgo, который принадлежит венесуэльской национальной нефтекорпорации PDVSA. Это важно в преддверии ожидаемого дефолта PDVSA. Теперь кредиторы не смогут забрать контроль над компанией.

  • Американский Минфин запретил любые сделки с акциями Citgo, заложенными по облигациям PDVSA с погашением в 2020 году, на 90 дней — до 22 января 2020 года.
  • Это не позволяет кредиторам обратить взыскание в случае дефолта на акции Citgo. 50,1% акций компании были заложены PDVSA держателям акций.
  • В середине октября американские СМИ утверждали, что в случае дефолта PDVSA оставшиеся 49,9% акций Citgo могут отойти «Роснефти» — эти ценные бумаги были заложены российской компании в качестве обеспечения по кредиту 2016 года на $1,5 млрд. Сама «Роснефть» эту возможность опровергала.

Бутина возвращается в Россию

Осужденная в США Мария Бутина 26 октября вернется в Россию. Американские власти согласились депортировать россиянку, обвиняемую в работе иноагентом.

  • 29-летнюю Марию Бутину задержали в ноябре 2018 года. Ее обвиняли в работе на российские власти, при этом лоббирование она проводила без уведомления властей США. В США она приехала по студенческой визе.
  • В декабре она заключила сделку со следствием и признала вину по одному из пунктов обвинения. В итоге ее приговорили к 18 месяцам тюрьмы.
Автор: Георгий Тадтаев
Теги: главные новости, Пенсии, PDVSA, бюджет, депортация
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