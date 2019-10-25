Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Эксперты большинства вузов не согласились с прогнозами экономического роста, заложенного в бюджет. Оценка роста ВВП в 2020 году в 1,7% выглядит с их точки зрения излишне оптимистичной.

Даже с учетом реализации национальных проектов производительных расходов бюджетной системы, нацеленных на развитие человеческого капитала, недостаточно. В структуре бюджета к 2022 году будут сокращаться доли расходов на образование и здравоохранение.

Включение неналоговых платежей в Налоговый кодекс по факту является увеличением налоговой нагрузки. Хотя поступления в бюджет вырастут, это может осложнить ситуацию в экономике в целом.

Вашингтон расширит санкции против Citgo

Минфин США расширил санкции против нефтепереработчика Citgo, который принадлежит венесуэльской национальной нефтекорпорации PDVSA. Это важно в преддверии ожидаемого дефолта PDVSA. Теперь кредиторы не смогут забрать контроль над компанией.

Американский Минфин запретил любые сделки с акциями Citgo, заложенными по облигациям PDVSA с погашением в 2020 году, на 90 дней — до 22 января 2020 года.

Это не позволяет кредиторам обратить взыскание в случае дефолта на акции Citgo. 50,1% акций компании были заложены PDVSA держателям акций.

В середине октября американские СМИ утверждали, что в случае дефолта PDVSA оставшиеся 49,9% акций Citgo могут отойти «Роснефти» — эти ценные бумаги были заложены российской компании в качестве обеспечения по кредиту 2016 года на $1,5 млрд. Сама «Роснефть» эту возможность опровергала.

Бутина возвращается в Россию

Осужденная в США Мария Бутина 26 октября вернется в Россию. Американские власти согласились депортировать россиянку, обвиняемую в работе иноагентом.