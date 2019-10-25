Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

Власти подготовили финальный проект реформы накопительной пенсии, который призван модернизировать замороженные с 2014 года пенсионные накопления, сообщили РБК два источника, близкие к разработчикам документа. Он будет размещен для публичного обсуждения в ближайшее время, заверили они. РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП). РБК направил запросы в ведомства, участвующие в разработке документа.
Минфин и ЦБ работают над моделью новой пенсионной системы с 2016 года. Изначальный проект — система индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которая предполагала, что россиян «автоматически подпишут» на отчисления взносов с зарплат для будущей пенсии, — не был поддержан президентом. Он был переписан под полностью добровольный порядок участия граждан в системе накоплений. Переработанный проект новой пенсионной модели сменил название на «гарантированный пенсионный продукт».
Каким будет механизм подключения граждан
Основная цель переименованного еще раз в «гарантированный пенсионный план» проекта осталась неизменной, говорят источники РБК, — предоставить гражданам возможность за счет личных взносов с зарплат в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) копить на будущую пенсию. Размер отчислений может быть абсолютно любым, участник новой пенсионной системы сможет устанавливать его самостоятельно, подчеркнули собеседники РБК. Он также может неограниченное количество раз приостанавливать уплату взносов, но не более чем на пять лет в общей сложности.
Главным спорным вопросом, тормозившим запуск новой пенсионной системы, был механизм подключения граждан к новой пенсионной системе. Минфин и ЦБ предлагали механизм автоподписки или авторегистрации, предполагающий, что россияне автоматически начинают отчислять взносы с зарплат в НПФ. Юридически механизм включения в систему должен был базироваться на ст. 158 ГК РФ, согласно которой «молчание признается выражением воли». Однако вариант подключения «по умолчанию» вызывал принципиальные возражения социального блока правительства. Президент поддержал эту позицию и потребовал сделать пенсионную систему полностью добровольной.