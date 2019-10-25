Минфин США запретил кредиторам PDVSA забрать контроль над Citgo

Минфин США расширил санкции против венесуэльской PDVSA и запретил передачу 49,9% акций принадлежащего ей нефтепереработчика Citgo его кредиторам. Компания могла отойти «дочке» «Роснефти», однако последняя опровергла информацию

Минфин США внес изменения в санкционный режим против Венесуэлы, направленные на разрешение спорной ситуации вокруг американского нефтепереработчика Citgo, принадлежащего венесуэльской госкомпании PDVSA. Ведомство издало документ, которым запретило любые сделки с акциями Citgo, заложенными по облигациям PDVSA с погашением в 2020 году, на 90 дней — до 22 января 2020 года.

В результате держатели этих облигаций не смогут обратить взыскание на заложенные по ним 50,1% акций Citgo. 28 октября PDVSA должна заплатить $913 млн по бондам, но платить эти деньги некому, а значит скорее всего будет объявлен дефолт, дающий право кредиторам претендовать на акции Citgo.

В связи с ожидаемым дефолтом PDVSA на оставшиеся 49,9% Citgo могла бы претендовать «Роснефть». Эти бумаги были заложены в рамках кредита на $1,5 млрд, предоставленного «Роснефтью» PDVSA. Сам по себе дефолт не давал бы оснований для «Роснефти» претендовать на акции Citgo, но в залоговом соглашении PDVSA и «Роснефти» есть стандартный пункт о том, что залогодержатель может принудительно обратить взыскание на акции и реализовать их в случае смены контроля над PDVSA, следует из документов американского суда, на которые обращал внимание глава инвестбанка Caracas Capital Расс Дэллен. Такая смена контроля как раз произошла бы, если бы держатели облигаций PDVSA забрали 50,1% акций Citgo.

Минфин США отмечает, что через 90 дней готов изменить «в благоприятную сторону» лицензионный режим в отношении Citgo, если стороны спора (параллельное правительство Хуана Гуаидо, которое не желает терять Citgo, но не располагает прямо сейчас средствами для погашения платежа на $913 млн, и держатели бондов PDVSA) найдут взаимоприемлемое решение к этому сроку по реструктуризации или рефинансированию платежей.